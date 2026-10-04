اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک مبنی بر اینکه نشست سه جانبه پاکستان عربستان و ترکیه قرار است برگزار شود و وزیر خارجه پاکستان بیان کرده که در این نشست پیشنهاد ایران درباره حل مسئله یمن بررسی خواهد شد، آیا ایران پیشنهادی را به پاکستان درباره یمن ارائه داده است، اظهار کرد: ما بارها گفتیم که راه‌حل موضوع یمن، تداوم و تشدید محاصره اقتصادی نیست و بمباران یمن راه‌حل این موضوع نیست.

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وی تصریح کرد: یمنی‌ها سال‌ها تحت تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی قرار داشتند و حق دارند به‌ عنوان یک ملت، به‌ صورت عادی و برخوردار از امکانات و شرایطی که هر کشور دیگری می‌تواند از آن برخوردار باشد، زندگی کنند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: انجام گفتگو بر اساس نقشه راهی که میان یمن و عربستان از چند سال قبل توافق شده، می‌تواند یک راه حل منطقی باشد. در این زمینه ما اعلام آمادگی کردیم که هر کمکی که از دستمان بر بیاد برای مساعدت در پیشبرد این روند انجام خواهد شد.