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بقایی در پاسخ به تابناک:

ایران از مسیر صلح یمن و عربستان حمایت می‌کند

سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد که ایران برای پیشبرد توافق میان یمن و عربستان، از هرگونه کمکی که در توان داشته باشد برای مساعدت در این روند استفاده خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۰۷
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ایران از مسیر صلح یمن و عربستان حمایت می‌کند

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار سیاست خارجی تابناک مبنی بر اینکه نشست سه جانبه پاکستان عربستان و ترکیه قرار است برگزار شود و وزیر خارجه پاکستان بیان کرده که در این نشست پیشنهاد ایران درباره حل مسئله یمن بررسی خواهد شد، آیا ایران پیشنهادی را به پاکستان درباره یمن ارائه داده است، اظهار کرد: حل موضوع یمن تداوم و تشدید محاصره اقتصادی نیست، بمباران یمن راه حل این موضوع نیست.

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وی تصریح کرد: یمنی‌ها ۱۲ سال است که در تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی قرار دارند و حق دارند به عنوان یک ملت از امکانات و شرایطی که هر کشور دارد برخوردار شوند. 

سخنگوی وزارت خارجه گفت: انجام گفتگو بر اساس نقشه راهی که میان یمن و عربستان از چند سال قبل توافق شده می‌تواند یک راه حل منطقی باشد. در این زمینه ما اعلام آمادگی کردیم که هر کمکی که از دستمان بر بیاد برای مساعدت در پیشبرد این روند انجام خواهد شد.

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اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یمن توافق مکه ایران
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