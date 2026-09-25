به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، ناکامی پشت ناکامی؛ فدراسیون فوتبال که هدایت‌گر تیم‌های ملی است، در هیچ رده‌ای بوی موفقیت و پیروزی نمی‌دهد. از رده‌های پایه گرفته تا تیم ملی فوتبال بزرگسالان که با تصمیمات شگفت‌انگیز، حتی نمی‌توان برای آینده‌اش موفقیتی متصور بود. فدراسیونی که با ریاست مهدی تاج حتی در بخش اقتصادی هم ناکام است و برخلاف بسیاری از فدراسیون‌ها اسپانسری برای تیم‌های ملی ندارد که احتمالاً بدون بودجه و کمک‌های دولتی و فیفا توانایی زنده ماندن ندارد یا مسیر ارتزاق از احکام قضایی میلیاردی را در پیش گرفته است.

از اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ که مهدی تاج به ریاست فدراسیون فوتبال رسید تا امروز که به مهرماه ۱۴۰۵ رسیدیم، فوتبال با دست فرمان او جلو رفته و در این ۱۰ سال دستاوردی برای فوتبال کسب نشده است؛ رئیس فدراسیون فوتبال تنها در یک بازه زمانی ۲۰ ماهه از ریاست استعفا کرد که همین استعفا منجر به این شد تا تیم ملی از لبه پرتگاه نجات پیدا کند. تیمی که با دست فرمان تاج در آستانه حذف از مرحله نخست انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و سقوط به انتهای دره بود، اما پس از استعفای او و آمدن شهاب‌الدین عزیزی خادم، این تیم به جام جهانی رسید. هرچند پس از قطعی شدن صعود تیم ملی به جام جهانی، کودتایی عجیب در فدراسیون فوتبال رقم خورد تا دوباره راه برای بازگشت تاج و نشستن او روی صندلی ریاست باز شود. اتفاقی که پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ رقم خورد و در نهایت منجر به نتایج تحقیرآمیز در قطر هم شد.

تیم ملی در جام ملت‌ها بدون دستاورد بوده، تیم ملی امید نه در مسیر المپیک موفق شده و نه در بازی‌های آسیایی و قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا، تیم‌های ملی رده سنی زیر ۱۷ سال و زیر ۲۰ سال، نحوه صعود به جام جهانی را فراموش کرده‌اند و نه تنها توان رسیدن به جام ۴۸ تیمی با ۹ سهمیه آسیایی را ندارند، گاهی حتی به تورنمنت جام ملت‌های آسیا هم نمی‌رسند. ناکامی‌هایی که یک منشأ بزرگ دارد و آن هم بی شک فدراسیون فوتبال است؛ فدراسیونی بدون برنامه مشخص که مجید جلالی پس از مدت کوتاه تجربه همکاری، استعفا کرد و حالا درباره آن می‌گوید صرفاً یک ساختار اداری است و فوتبال در آن مفهوم ندارد.

پس از آخرین ناکامی یکی دیگر از تیم‌های ملی که آن، حذف تیم ملی امید در مرحله گروهی مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا بود، فدراسیون فوتبال در اقدامی نادر بیانیه‌ای صادر و از مردم عذرخواهی کرد؛ اما نکته حائز اهمیت در بخشی از این بیانیه جایی بود که آمده است: «اینک، زمان بررسی صادقانه، دقیق و موشکافانه و اخذ تصمیم‌های شجاعانه است.» قرار گرفتن واژه‌هایی چون صادقانه، دقیق، موشکافانه و شجاعانه در کنار نام فدراسیون فوتبال، آنقدر نامأنوس است که احتمالاً کمتر کسی منتظر یک خروجی شگفت‌آور باشد. شکل تصمیمات پیشین فدراسیون فوتبال و نحوه مدیریت در رده ملی و باشگاهی، جای امید برای کسی نگذاشته که حالا قرار باشد با حذف تیم امید، برای تصمیمی جدید انتظار کشید.

تیم ملی امید در حالی در بازی‌های آسیایی ناکام بود و در مرحله گروهی حذف شد که انتخاب سرمربی این تیم زمان‌بر شد؛ در نهایت فدراسیون امید روانخواه را برای هدایت این تیم برگزید که هنوز روشن نشده انتخاب او از چه مسیری بود. کمیته فنی روانخواه را انتخاب کرد یا امیر قلعه‌نویی؛ هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال تصمیم گیرنده بود یا محمدمهدی فروردین، نماینده مجلس. با این حال روانخواه پس از ناکامی با امیدها در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال و البته صحبت‌های غیر فوتبالی‌اش در نشست خبری مسابقات، برکنار شد تا نوبت به حسین عبدی برسد. فدراسیون فوتبال در حالی مدعی است که شرایط اردویی را برای این تیم فراهم کرده که آخرین اردوی امیدها پیش از اعزام لغو شد و شاگردان حسین عبدی بازی دوستانه مناسبی هم نداشتند. با این حال پس از بازگشت این تیم به تهران، عبدی تصمیمی شجاعانه گرفت و از سمت خود استعفا کرد؛ برخلاف امیر قلعه‌نویی که پس از ناکامی در جام جهانی ۴۸ تیمی، نه تنها استعفا نکرد، از ایثار کردن هم سخن گفت که حاضر شده معادل ریالی یک میلیون دلار را دریافت کند تا با این کار از اعتبار پول ملی دفاع کند و حالا با قراردادی بالاتر هم ماندگار شده است.

فدراسیون فوتبال در حالی از گرفتن تصمیمات شجاعانه سخن گفته که احتمالاً کمتر کسی منتظر گرفتن تصمیم شجاعانه در این ساختار باشد. تصمیم شجاعانه احتمالاً استعفای مهدی تاج باشد؛ استعفا از ریاست ساختاری که در یک دهه گذشته با سرعت در حال عقبگرد است و با این وضعیت امیدی به موفقیتش نیست. تصمیمی غیر از کنار رفتن مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال، هیچ سنخیتی با بیانیه این فدراسیون پس از ناکامی امیدها ندارد. اگر قصد فدراسیون هم برکناری حسین عبدی از سرمربیگری تیم ملی امید بود تا آن را به جای تصمیم شجاعانه جا بزند، عبدی خودش با استعفا پیش‌دستی کرد تا دست فدراسیون فوتبال را در این مسیر ببندد. حالا این پرسش مهم پیش‌روی اهالی فوتبال است؛ آیا مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال استعفا می‌دهد؟