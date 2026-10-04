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ادعای اکسیوس

اخراج 2 عضو هیات ایرانی از آمریکا

این مقام آمریکایی گفت وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ۲۸ سپتامبر / ۶ مهر ۱۴۰۵ به نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرده بود که تمام اعضای هیات ایرانی باید فورا آمریکا را ترک کنند. با این حال، دو عضو این هیات همچنان در نیویورک باقی مانده بودند.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۸۴
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اکسیوس

به گزارش تابناک؛ اکسیوس ادعا کرد آمریکا 2 عضو هیات اعزامی ایران به سازمان ملل را اخراج کرد.

آمریکا دو عضو هیات اعزامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را پس از آنکه به دستور وزارت خارجه این کشور برای ترک آمریکا عمل نکردند، از این کشور خارج کرد. نام این دو نفر اعلام نشده است.

به ادعای اکسیوس، یک مقام آمریکایی روز شنبه (دیروز) اعلام کرد دو عضو هیات ایران که برای شرکت در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بودند، چند روز پس از پایان مجمع عمومی همچنان در این شهر حضور داشتند و با وجود دستور قبلی برای ترک آمریکا، از این کشور خارج نشده بودند.

این مقام آمریکایی گفت وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 28 سپتامبر / 6 مهر 1405 به نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرده بود که تمام اعضای هیات ایرانی باید فورا آمریکا را ترک کنند. با این حال، دو عضو این هیات همچنان در نیویورک باقی مانده بودند.

به گفته این مقام آمریکایی، روز جمعه گذشته به نمایندگی ایران اطلاع داده شد که واشنگتن از حضور این دو نفر در نیویورک مطلع شده است و بار دیگر از آنها خواسته شد فورا آمریکا را ترک کنند. یکی از این دو نفر شامگاه جمعه و نفر دوم صبح شنبه نیویورک را ترک کردند.

این مقام آمریکایی به اکسیوس گفت: "مارکو روبیو  وزیر خارجه آمریکا در تصمیم خود جدی است. دو عضو دیگر هیات ایران مدت‌ها پس از پایان مجمع عمومی سازمان ملل همچنان در نیویورک بودند. آنها اکنون از آمریکا خارج شده‌اند."

اکسیوس این اقدام را در چارچوب افزایش تنش میان تهران و واشنگتن و شکست تلاش‌های دیپلماتیک اخیر برای دستیابی به توافقی درباره جنگ و تنگه هرمز ارزیابی کرده است.

خبرگزاری فرانسه نیز با استناد به اظهارات یک مقام آمریکایی گزارش داد که این دو عضو هیات ایران پس از بی‌توجهی به دستور خروج از آمریکا "اخراج" شده‌اند. این مقام آمریکایی گفت دو عضو هیات ایران پس از پایان مجمع عمومی همچنان در نیویورک حضور داشتند و سرانجام آمریکا آنها را از کشور خارج کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که به ادعای رسانه های آمریکایی، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز 28 سپتامبر از هیات ایرانی به ریاست عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، خواسته بود نیویورک را ترک کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش‌تر گزارش داده بود که روبیو پس از ناکامی مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا، دستور داده بود عراقچی و هیات همراه او زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده نیویورک را ترک کنند. به گفته دو مقام آمریکایی، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مذاکرات با میانجیگری قطر پیشرفت قابل توجهی نداشت.

با این حال، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به گزارش مربوط به دستور خروج هیات ایرانی به ریاست عراقچی، ادعای اخراج هیات را رد کرده بود. نمایندگی ایران اعلام کرد هیات ایرانی شامگاه دوشنبه نیویورک را ترک کرده و برنامه سفر آن از قبل، در تاریخ 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور 1405 به وزارت خارجه آمریکا اطلاع داده شده بود.
منبع: عصرایران

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اکسیوس آمریکا سازمان ملل هیات ایرانی مارکو روبیو واشنگتن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
هیئت جمهوری اسلامی که طبق زمان برنامه ریزی شده خارج شده بودند!
ع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
هیت ایرانی بایستی همانجا به سمت خوک کثیف یورش می بردن و او نتنیاهو را از روی کره زمین حذف می کردن
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