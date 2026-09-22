ادعای دیدار ویتکاف و کوشنر، با هیئت ایرانی در نیویورک
خبرنگار i24 مدعی شد که ویتکاف و کوشنر، مقامهای آمریکایی بودند که امروز با هیئت ایرانی دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۹۰| |
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به گزارش تابناک، خبرنگار i24 نوشت: استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مقامهای آمریکایی بودند که امروز با هیئت ایرانی دیدار کردند.
گفتنی است که پیش از این ترامپ مدعی شده بود: امروز، حدود یک ساعت پیش، یک گفتوگو انجام شد. خیلی خوب پیش رفت. یک ساعت پیش تمام شد. این جلسه سه ساعت طول کشید.
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