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ادعای دیدار ویتکاف و کوشنر، با هیئت ایرانی در نیویورک

خبرنگار i24 مدعی شد که ویتکاف و کوشنر، مقام‌های آمریکایی بودند که امروز با هیئت ایرانی دیدار کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۹۰
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2993 بازدید
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۴
ویتکاف و کوشنر

به گزارش تابناک، خبرنگار i24 نوشت: استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مقام‌های آمریکایی بودند که امروز با هیئت ایرانی دیدار کردند.
 
گفتنی است که پیش از این ترامپ مدعی شده بود: امروز، حدود یک ساعت پیش، یک گفت‌و‌گو انجام شد. خیلی خوب پیش رفت. یک ساعت پیش تمام شد. این جلسه سه ساعت طول کشید.

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برچسب ها
ایران آمریکا کوشنر ویتکاف سازمان ملل عباس عراقچی هیات ایرانی ترامپ
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عکس: هیات ایرانی در سخنرانی افتتاحیه مجمع عمومی
ویتکاف و کوشنر به مسکو می‌روند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
فقط ادعا بود؟؟؟ یعنی شما منکر ملاقات عباس و استیو هستید؟
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
0
پاسخ
شهدا شرمنده ایم
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
3
0
پاسخ
با قاتل رهبر شهید سر میز مذاکره نشستند اگر کسی از این خفت دق کند عجیب نیست از مردم مبعوث که فقط انتقام خون رهبرشان را میخواهند شرم میکردید
سیاوش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2
1
پاسخ
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