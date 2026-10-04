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تصاویر قبل و بعد غزه به روایت آنجلینا جولی

آنجلینا جولی با انتشار تصاویر «قبل و بعد» از غزه، ویرانی گسترده محله‌های این منطقه را نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۱۵
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غزه

به گزارش تابناک؛ آنجلینا جولی با انتشار تصاویر ماهواره‌ای «گوگل ارث» از غزه در اینستاگرام، تصاویری «قبل و بعد» از مناطقی را نشان داد که در آن‌ها محله‌های کامل به زمین‌های خالی تبدیل شده‌اند.
او با استناد به داده‌های سازمان ملل نوشت ۸۲ درصد از سازه‌های غزه آسیب دیده‌اند، دو سوم آن‌ها تخریب شده‌اند و ۹۴ درصد جمعیت به سرپناه نیاز دارند.

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