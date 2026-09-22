خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ

به گزارش تابناک، هنگامی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره تجاوز نظامی آمریکا به ایران صحبت کرد، اعضای هیئت ایرانی حاضر در سالن مجمع عمومی به‌تدریج سالن را ترک کردند و تنها یک عضو از کارکنان رده پایین‌تر هیئت ایران در جای خود باقی ماند.

گفتنی است عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد اما هنگام سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در سالن مجمع عمومی در کنار هیئت ایرانی دیده نشد.

منبع: ایمنا