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خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ

هیئت ایرانی هنگام سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به نشانه اعتراض از مجمع عمومی سازمان ملل خارج شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۳
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45713 بازدید
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۷
ترامپ

به گزارش تابناک، هنگامی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره تجاوز نظامی آمریکا به ایران صحبت کرد، اعضای هیئت ایرانی حاضر در سالن مجمع عمومی به‌تدریج سالن را ترک کردند و تنها یک عضو از کارکنان رده پایین‌تر هیئت ایران در جای خود باقی ماند.

گفتنی است عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد اما هنگام سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در سالن مجمع عمومی در کنار هیئت ایرانی دیده نشد.

منبع: ایمنا

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سازمان ملل ترامپ سخنرانی هیات ایرانی عباس عراقچی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
19
29
پاسخ
کوبایی ها هم رفتن
شاهین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
52
40
پاسخ
درود و هزاران درود بر هیأت نمایندگی ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
55
37
پاسخ
شیر مادر حلالت آقای عراقچی واقعا کار بسیار بسیار عالی انجام دادید
واقعا چشم و گوش یک ایرانی حیف است که به قیافه نحس سگ زرد نگاه کند و حرفش را گوش بدهد
الحق که سرباز ایرانی هستید سربلند و پیروز باشید انشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
8
54
پاسخ
پس اونی که عین مجسمه زل زده بود به ترامپ کی بود؟ همه دنیا دیدند
سما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
45
34
پاسخ
احسنت به ایرانی با غیرتی که با بی اعتنایی دشمن را خار و ذلیل می کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
45
70
پاسخ
خب حالا با این اقدامشون چه مشکلی از مشکلات مردم ایران کم شد؟ چی به سفره ما اضافه شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
42
58
پاسخ
این شغال زردک کارش فقط تحقیره جز این انتظار ی نداشتیم اینهمه خودتونو کوچیک نکنید ترامپ فقط سواری میخواد با این ادم باید با زبون خودش باید حرف بزنی یعنی زبان زور
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