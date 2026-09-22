خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
هیئت ایرانی هنگام سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل به نشانه اعتراض از مجمع عمومی سازمان ملل خارج شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۷۳| |
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به گزارش تابناک، هنگامی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل درباره تجاوز نظامی آمریکا به ایران صحبت کرد، اعضای هیئت ایرانی حاضر در سالن مجمع عمومی بهتدریج سالن را ترک کردند و تنها یک عضو از کارکنان رده پایینتر هیئت ایران در جای خود باقی ماند.
گفتنی است عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور دارد اما هنگام سخنرانی رئیسجمهور آمریکا در سالن مجمع عمومی در کنار هیئت ایرانی دیده نشد.
منبع: ایمنا
گزارش خطا
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در انتظار بررسی: ۳۴
انتشار یافته: ۷
شیر مادر حلالت آقای عراقچی واقعا کار بسیار بسیار عالی انجام دادید
واقعا چشم و گوش یک ایرانی حیف است که به قیافه نحس سگ زرد نگاه کند و حرفش را گوش بدهد
الحق که سرباز ایرانی هستید سربلند و پیروز باشید انشاالله
واقعا چشم و گوش یک ایرانی حیف است که به قیافه نحس سگ زرد نگاه کند و حرفش را گوش بدهد
الحق که سرباز ایرانی هستید سربلند و پیروز باشید انشاالله
خب حالا با این اقدامشون چه مشکلی از مشکلات مردم ایران کم شد؟ چی به سفره ما اضافه شد
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