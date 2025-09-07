En
تهران: اقدام آمریکا علیه هیئت ایرانی غیرقانونی است

معاون تشریفات دفتر ریاست جمهوری، تاکید کرد: قصد دولت آمریکا در راستای اعمال محدودیت هایی برای هیئت ایرانی شرکت کننده در نشست مجمع عمومی سازمان ملل قابل پیش بینی بود، اما این اقدام کاملا برخلاف قوانین است.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ چندی پیش رسانه‌ای آمریکایی گزارش داد، وزارت امور خارجه آمریکا قصد دارد در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل ممنوعیت صدور روادید و تردد را علیه هیئت‌های دیپلماتیک چند کشور، از جمله ایران اعمال کند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با انتشار این مطلب گزارش داد که طبق اسناد داخلی وزارت امور خارجه آمریکا که آسوشیتدپرس آن را رویت کرده است، دولت آمریکا قرار است به زودی ممنوعیت احتمالی سفر‌ها و دیگر محدودیت‌ها را علیه هیئت‌های ایران، سودان، زیمبابوه و برزیل برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعمال کند که ۲۲ سپتامبر آغاز خواهد شد.

دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که اخیرا روادید «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و هیئت دیپلماتیک بزرگ او برای سفر به نیویورک و شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمام ملل در نیویورک را لغو کرده است، اکنون در حال بررسی اعمال محدودیت علیه دیگر هیئت‌ها، از جمله ایران است که امکان تردد آنها خارج از شهر نیویورک را به شدت محدود می‌کند.

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نیز محدودیت‌هایی برای هیئت ایرانی اعمال شد

سیدعباس موسوی ، با اشاره به گزارش رسانه‌های آمریکایی در خصوص قصد دولت آمریکا برای اعمال محدودیت‌هایی برای هیئت ایرانی در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، بیان کرد: در دولت‌های گذشته، مانند دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی نیز شاهد این اقدام غیرقانونی از سوی دولت آمریکا بودیم. حتی در دوران دولت اول آقای ترامپ نیز این محدودیت‌ها برای هیئت ایرانی لحاظ شد.

آمریکا مطابق قانون حق اعمال محدودیت برای کشور‌های عضو سازمان ملل را ندارد

وی در ادامه اظهار کرد: این موضوع یک اقدام تازه‌ای نیست، ضمن اینکه مطابق قانون این حق را ندارند. البته آمریکایی‌ها خیلی پایبند به قوانین نیستند، اما بر اساس قانون، دولت آمریکا حق اعمال محدودیت‌هایی برای کشور‌های عضو سازمان ملل برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ندارد.

هیئت ایرانی وظایف خود را با جدیت در نیویورک دنبال خواهد کرد

معاون تشریفات دفتر ریاست جمهوری، تصریح کرد: مقر سازمان ملل در نیویورک بوده و دولت آمریکا باید تسهیلات لازم را برای حضور هیئت کشور‌های عضو در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراهم کند. رفتار آمریکایی‌ها در این دوره نیز قابل پیش بینی بود، اما طبق قانون حق ندارند این کار را انجام دهند. امیدوار هستیم که این امر به حقوق هیئت ایرانی لطمه‌ای وارد نکند.

این دیپلمات ارشد ایرانی، خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم هیئت ایرانی بتواند طبق برنامه رفت و آمد داشته و سخنرانی‌های خود را انجام دهد. این حداقل توقعی است که از کشوری که مقر سازمان ملل متحد در آن قرار دارد، می‌رود، تا بتواند این بستر را فراهم کند. قطعا هیئت ایرانی وظایف خود را دنبال خواهد کرد و لطمه جدی به برنامه‌ها وارد نخواهد شد. محدودیت همواره بوده است، ولی ممکن است که قدری اثرگذار باشد. ان شاءالله هیات ایرانی با تمام توان کار خود را جلو خواهد برد.

سیدعباس موسوی سازمان ملل هیات ایرانی
