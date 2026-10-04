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پرونده ترک فعل بانک مرکزی در تخلفات ارزی به دادسرا رفت

دیوان محاسبات کشور با شناسایی ۷.۹ میلیارد دلار ارز رسوب‌کرده در حساب‌های واسط و تراستی ۱۸ بانک داخلی، به دلیل تأخیر در دسترسی به منابع ارزی و اخلال در نظام پولی، پرونده ترک فعل بانک مرکزی را به دادسرا ارجاع داد.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۸۰
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۳
بانک مرکزی

به گزارش تابناک؛ به گزارش دیوان محاسبات کشور، طبق آخرین مانده اعلامی، معادل ۷،۹ میلیارددلار از عواید ارزی حاصل از صادرات، در حساب‌های کارگزاری، تراستی و پوششی مرتبط با ۱۸ بانک عامل در داخل کشور بوده است.

تاخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد ماه سالجاری، با تاخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی گردد.

یافته‌های این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکار‌های رهگیری و نظارت بانک‌مرکزی بر جریان منابع ارزی علیرغم تاکید قانون‌گذار در جز ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی است.

عدم دسترسی به موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید گردد.

استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک‌ مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال کرده است.
منبع: میزان

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برچسب ها
بانک مرکزی دیوان محاسبات صادرات مرکز مبادله ارزی منابع ارزی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
1
3
پاسخ
بانک مرکزی داره 24 ساعته اسکناس چاپ میکنه و باهاش ارز میخره. فاجعه است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
کاش اسکناس چاپ می‌کرد همینطوری رو هوا ریال خلق میکنن!
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
چه اتفاقی میفته؟هیچ!!!
فوقش هم همتی برکنار بشه این بار میشه رییس جمهور
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