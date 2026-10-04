به گزارش تابناک؛ سارا باکستر طی یک مقاله تحلیلی در این روزنامه تاکید کرد که تنش در داخل حزب جمهوری خواه آمریکا در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای بالا گرفته است. ترامپ به قدرت شخصی خود دل خوش کرده ولی جمهوری خواهان معتقدند که مداخلات زیاد وی در انتخابات فرصت های پیروزی آنها را از بین می برد.

در این مقاله به یک فایل صوتی افشا شده از کین باکستون نامزد جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت تگزاس اشاره شده است. وی در این فایل صوتی به کاهش شانس جمهوری خواهان بعد از برگزاری نشست دالاس با هزینه ۴۰ میلیون دلار حول محور ترامپ و جی دی ونس اعتراف می کند.

منتقدان تاکید کردند که در این نشست اشاره ای به مسائل مورد توجه ساکنان دالاس نشد. این اوضاع به دلیل نارضایتی جمهوری خواهان از عملکرد ترامپ در پرونده های داخلی و خارجی به ویژه شکست در کاهش هزینه های زندگی به دلیل جنگ علیه ایران به وجود آمده است.

آنها می ترسند تاوان سیاست های ترامپ را در انتخابات میان دوره ای بدهند.

منبع: مهر