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بیانیه رسمی تهران درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، خروج نیروهای آمریکایی و دیگر قوای خارجی از عراق را گامی مهم در راستای تحکیم حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال این کشور دانست.
کد خبر: ۱۳۹۷۱۵۳
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وزارت امور خارجه

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای ضمن تبریک به مردم و دولت عراق به مناسبت خروج نیروهای اشغالگر آمریکایی و دیگر قوای خارجی از این کشور پس از دو دهه حضور نظامی، این تحول را گامی بسیار مهم و ضروری در راستای تحکیم حاکمیت ملی، یکپارچگی سرزمینی و استقلال عراق دانست.

در این بیانیه آمده است: تراژدی حضور نظامی 23 ساله آمریکا و متحدان آن در عراق که متعاقب تجاوز نظامی آمریکا به این کشور در 20 مارس 2003 به بهانه دروغین مقابله با «تسلیحات کشتار جمعی» رقم خورد، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای عراق و کل منطقه در پی داشت که قتل و کشتار بیش از یک میلیون عراقی، از جمله ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه، خسارت مادی چند صد میلیارد دلاری به زیرساخت‌های مادی، امنیتی و حکومتی عراق، تخریب محیط زیست و جنایات جنگی همچون شکنجه مردان و زنان عراقی در زندان ابوغریب و بسترسازی تروریسم تکفیری و داعش در عراق و منطقه پیرامونی، از جمله آنها بوده است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن ارج نهادن به مقاومت و ایستادگی ملت عراق در برابر اشغالگری، تروریسم و فرقه‌گرایی، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق تأکید کرده و یادآور شده است که حضور نظامی آمریکا و متحدانش در کشورهای منطقه ثمره‌ای جز ترویج خشونت، ناامنی، تفرقه‌انگیزی و تروریسم به بار نیاورده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی‌داشت یاد صدها هزار شهید راه مقابله با اشغالگری و تروریسم، به‌ویژه شهیدان ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی، بر ضرورت پاسخگو کردن و مؤاخذه دولت آمریکا به‌خاطر جنایات ارتکابی و خسارات وارده به مردم عراق و سایر کشورها در طول دوره اشغال تأکید کرده است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

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