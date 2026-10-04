شورای عالی هنر و ادبیات تشکیل شد؛ شورایی که قرار است سیاست‌گذاری، اقتصاد فرهنگ و هنر و مسائل صنفی و بین‌دستگاهی را دنبال کند. اما این نخستین بار نیست که برای سامان‌دادن به هنر ایران، یک شورای عالی شکل می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، برای هنر و ادبیات ایران یک شورای تازه از راه رسیده است؛ شورایی که قرار است میان دستگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری هماهنگی ایجاد کند، گره‌های بین‌دستگاهی را باز کند، به اقتصاد هنر و بازارهای تازه بپردازد و مسیر حضور هنر و ادبیات ایران در جهان را هموارتر کند.

هیئت وزیران تشکیل «شورای عالی هنر و ادبیات» را تصویب کرده و این مصوبه ابلاغ شد. ریاست شورا با معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وزیر میراث فرهنگی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس صداوسیما، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس فرهنگستان هنر و رئیس حوزه هنری نیز در ترکیب آن حضور دارند. مدیران خانه‌های تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی، یک نماینده از انجمن‌های صنفی ادبی و شش هنرمند، استاد و صاحب‌نظر نیز اعضای دیگر شورا خواهند بود که دست‌کم سه نفر از این شش نفر باید زن باشند.

اما داستان از امروز شروع نشده است. برای هنر ایران پیش از این هم شورا ساخته شده، جلسه برگزار شده و تصمیم‌های مختلفی گرفته شده است. بنابراین تشکیل شورای جدید، فرصتی است برای مرور این مسیر و پرسیدن یک سؤال ساده: شورای عالی هنر و ادبیات قرار است چه خلأیی را پر کند؟

شورای عالی هنر و ادبیات چه می‌کند؟

در مصوبه دولت، وظایف متعددی برای این شورا در نظر گرفته شده است؛ از هماهنگ‌کردن بخش‌های سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی، نظارتی، آموزشی و تولیدی گرفته تا کمک به توسعه فرهنگ و هنر در سطح استانی، ملی و بین‌المللی.

اقتصاد فرهنگ و هنر، توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد بازارهای جدید هنری، حمایت از هنر و ادبیات ایرانی ـ اسلامی، تقویت مشارکت نهادهای صنفی، صیانت از حقوق مادی و معنوی مؤلفان و هنرمندان و افزایش نقش هنر و ادبیات ایران در جهان از جمله موضوعات مطرح‌شده در مأموریت‌های شورا است.

در مصوبه همچنین تأکید شده که فعالیت این شورا نباید به ایجاد ساختار و تشکیلات جدید منجر شود؛ یعنی قرار است از ظرفیت نهادهای موجود استفاده شود. اما برای فهم اینکه چرا چنین شورایی در این مقطع تشکیل شده، باید به گذشته برگردیم.

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اولین شورای عالی هنر ایران نبود

در تیرماه ۱۳۴۶، قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر تصویب شد. ایجاد هماهنگی میان طرح‌ها، برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی و هنری کشور از جمله اهدافی بود که برای این شورا در نظر گرفته شد.

این شورا در ساختار وزارت فرهنگ و هنر آن زمان فعالیت می‌کرد و بررسی مسائل اساسی فرهنگ و هنر، ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های فرهنگی و برگزاری برخی رویدادهای هنری و فرهنگی را دنبال می‌کرد. بنابراین ایده سیاست‌گذاری هماهنگ برای هنر، سابقه‌ای نزدیک به شش دهه در ساختار فرهنگی ایران دارد.

پس از انقلاب و شکل‌گیری ساختارهای جدید فرهنگی نیز شوراهای دیگری در این حوزه به وجود آمدند که یکی از مهم‌ترین آنها شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

شورای هنر چگونه شکل گرفت؟

شورای هنر در سال ۱۳۷۶ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت و فعالیت خود را از سال بعد آغاز کرد. این شورا در سال‌های فعالیتش موضوعات مختلفی را دنبال کرده است؛ از اسناد بالادستی حوزه‌های سینما، موسیقی و هنرهای نمایشی گرفته تا آموزش هنر، فرهنگستان هنر و مسائل تخصصی رشته‌های هنری.

با این حال، فعالیت شورا در مقاطعی با وقفه روبه‌رو شد و بخشی از موضوعات حوزه هنر از مسیرهای دیگری پیگیری شد. در سال‌های اخیر فعالیت آن دوباره جدی‌تر شد و در دولت چهاردهم نیز جلسات شورا ادامه یافت.

در مهرماه ۱۴۰۳، در یکی از جلسات شورای هنر، موضوعاتی مانند اقتصاد هنر، مشارکت صنوف، مسائل استان‌ها و مشکلات کلان هنر مورد توجه قرار گرفت.

اینجا همان نقطه‌ای است که خبر تشکیل شورای جدید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه شورای هنر همچنان وجود دارد، اما حالا شورای عالی هنر و ادبیات نیز با ساختاری متفاوت تشکیل شده است.

دو شورا، دو ساختار

شورای هنر ، شورایی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که وظیفه اصلی آن سیاست‌گذاری و پیگیری مسائل کلان هنر است. در مقابل، شورای عالی هنر و ادبیات با مصوبه هیئت وزیران شکل گرفته و ترکیبی بین‌دستگاهی دارد. حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت فرهنگ، وزارت میراث فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما، فرهنگستان هنر، حوزه هنری و نمایندگان صنوف و جامعه هنری، ساختار متفاوت این شورا را نشان می‌دهد.