دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا کارمند صداوسیما؟

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در فاصله تنها شش روز دو نامه متناقض درباره متولی تبلیغات در «صوت و تصویر مجازی» صادر کرده است؛ او ابتدا این مسئولیت را برعهده وزارت ارشاد دانسته اما در نامه دوم ناگهان جانب صداوسیما را گرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ انتشار دو نامه رسمی منتسب به عبدالحسین خسروپناه در فضای مجازی، پرسش‌های تازه‌ای درباره استقلال شورای عالی انقلاب فرهنگی از نهاد‌های قدرت به‌ویژه صداوسیما برانگیخته است.

در نامه نخست که تاریخ آن ۲۰ مهر ذکر شده، خسروپناه صراحتاً نوشته است: «مسئولیت تبلیغات در صوت و تصویر مجازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»، اما تنها شش روز بعد، در نامه‌ای دیگر، نظرش به‌طور کامل تغییر کرده و اعلام کرده است که «مسئولیت تبلیغات در صوت و تصویر مجازی با سازمان صداوسیما است!»

تغییر ناگهانی موضع دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حالی رخ داده که سال‌هاست میان وزارت ارشاد و صداوسیما درباره حوزه اختیار در پلتفرم‌های اینترنتی و شبکه‌های نمایش خانگی اختلاف نظر وجود دارد. این چرخش سریع، بسیاری را به این نتیجه رسانده که خسروپناه بیش از آنکه دبیر شورایی فراقوه‌ای باشد، به کارمند صداوسیما شباهت پیدا کرده است.

