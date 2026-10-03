به گزارش تابناک، در راستای مقابله با گروهک تروریستی سلطنت طلب، یک تیم تروریستی در شهرستان نورآباد استان فارس زیر ضربه سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفت.

متهمین علاوه بر تبلیغ و تحریک به خرابکاری، از عوامل اصلی حمله به زیرساخت‌های خدماتی و تخریب اموال عمومی در کودتای دی ماه ۱۴۰۴ شهر نورآباد بوده‌اند.

اقداماتی نظیر تخریب هدفمند دوربین های پایش تصویری شهر نورآباد، تهیه و استفاده از بمب‌های دست‌ساز و حضور فعال در اغتشاشات از جمله فعالیت‌های مرتبط با این هسته تروریستی است.

شایان ذکر است که ماهیت سلطنت‌طلبی اعضای این تیم تروریستی در حالی است که اخیراً سرکرده این جریان تروریستی، رضا پهلوی که مدعی مبارزه مدنی و بدون خشونت بوده درخواست تسلیح عناصر مرتبط خود در داخل کشور را از دولت آمریکا داشته است‌.

اظهارات اخیر سرکرده جریان تروریستی پهلوی بیانگر حرکت وی در مسیر مبارزه مسلحانه بر علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که خود یادآور خروج مسلحانه سازمان تروریستی منافقین در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ است. مسیری که نتیجه‌ای جز خیانت به وطن و ملت را در پی نداشت.

منبع: فارس