انهدام کامل یک تیم تروریستی در زاهدان

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه‌ در روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، افزود: در ادامه تلاش‌های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست‌های آمریکایی صهیونسیتی با عنایات الهی تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انورریگی ونیز ترور دو نفر از نیرو‌های خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ دست داشتند، شناسایی وتحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.

در ادامه شناسایی سایر عناصر و پشتیبانان تیم منهدم شده در منزل آب زاهدان، تعداد ۲ نفر دیگر از اعضا این تیم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ به هلاکت رسیدند.

‌در مجموع تعداد ۸ نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیده و تعداد چهار نفر دیگر نیز دستگیر شدند.



‌قرارگاه قدس ضمن تشکر از مردم شریف استان به خاطر همکاری و ارائه گزارش از مخفی گاه های تروریست‌ها به برخی فریب‌خوردگان هشدار می‌دهد که فریب مزدوران صهیونی ـ آمریکایی را نخورند.