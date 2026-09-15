En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

بازداشت عامل پرتاب کوکوتل مولوتوف به تجمع میدان پونک

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که عامل پرتاب سه کوکتل مولوتوف به سمت تجمع مردم در میدان پونک، شناسایی و بازداشت شده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۴۶۴
| |
1569 بازدید
|
۱۰
بازداشت

به گزارش تابناک؛ بر اساس این گزارش، حوالی ساعت ۲۱:۳۰ روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه، فردی از بالای ساختمانی در محدوده بلوار میرزابابایی اقدام به پرتاب سه فقره کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان حاضر در میدان پونک کرده و بلافاصله از محل متواری شد.

در پی این اقدام، مأموران انتظامی با حضور در محل و انجام اقدامات تخصصی، تصاویر دوربین‌های مداربسته محدوده را به‌صورت دقیق مورد بررسی و بازبینی قرار دادند که در جریان آن، تصاویر فرد عامل هنگام ارتکاب جرم به دست آمد و مشخصات ظاهری وی و وسیله نقلیه مورد استفاده برای فرار از محل شناسایی شد.

با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مسیر‌های تردد، مأموران موفق شدند وسیله نقلیه مورد استفاده متهم را شناسایی و در ادامه محل حضور وی را نیز تحت کنترل قرار دهند.

در ادامه مشخص شد فرد مورد نظر قصد دارد به‌صورت غیرقانونی از مرز‌های غربی کشور خارج شود. مأموران انتظامی در ساعات اولیه بامداد سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه، در عملیاتی غافلگیرانه وی را شناسایی و برای دستگیری وارد عمل شدند.

این فرد در جریان عملیات با مأموران مقاومت کرده و به هشدار‌های پلیس توجهی نکرد که در نهایت با اقدام قانونی مأموران و شلیک گلوله از ناحیه پای راست مورد اصابت قرار گرفت و پس از مهار، دستگیر شد.

متهم برای مداوا و انجام اقدامات درمانی، با حضور عوامل اورژانس تهران به بیمارستان امام سجاد (ع) فراجا منتقل شد و اقدامات قانونی در خصوص وی در حال انجام است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش شهروندان را تهدید کند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع: آنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازداشت کوکتل مولوتوف میدان پونک
وقتی آرامش را تور می‌کنند!/ پشت پرده تورهای هیلینگ و پاکسازی
ترامپ از عجایب روزگار است/ شهادت شهید رئیسی طبیعی نبود/ قائم پناه مثل برادر پزشکیان است! / تجمعات شبانه نیازمند آسیب شناسی هستند
تنها زن ایرانی قربانی یازدهم سپتامبر/ القاعده چه تأثیری بر روابط ایران و آمریکا گذاشت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کشف محموله بسیار سنگین مواد مخدر
دستگیری ۲ نفر از عوامل درگیری خوابگاه دانشجویان عراقی
بازداشت ۲ نفر در انگلیس با ادعای همکاری با ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
5
25
پاسخ
مرگ بر وطن فروش خائن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
واقعا خجالت‌آور است. این فرد پلید را مجازات کنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اگر ذره‌ای شرف داشت این کار رو نمی‌کرد. منافق کثیف
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
یعنی زن و بچه های اونحا برا ش مهم نبودن؟باید در همان محل جنایت اعدام شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
درد و بلای مردم شریف و انقلابی بخوره تو کله‌ی پوکش بی همه چیز منافق
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
فقط اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
1
13
پاسخ
مرگ بر منافق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
2
8
پاسخ
دیگه چرا معالجه.حیف اون دارو گران که برای این کثافت ها هزینه بشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
ببریدش بیمارستان دامپزشکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۴
2
10
پاسخ
مرگ بر آمریکا
مرگ بر اسرائیل
مرگ بر منافق
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۴۸ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۱۹۶ نظر)
چه کسی درخواست عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح کرد؟ / واکنش تند نمایندگان و قالیباف به پیشنهاد نماینده هتاک  (۱۱۱ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۰۵ نظر)
استیضاح مدنی زاده کلید خورد / ۴۷ نماینده مجلس پای طرح استیضاح  (۱۰۲ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۲ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۶ نظر)
حقوق زیر ۱۰۰ دلاری معلمان؛ رکورد جدید تقدیم آقای وزیر!  (۶۷ نظر)
اهانت ناموسی یک روحانی به حسن روحانی و رشیدپور!  (۶۴ نظر)
متن قطعنامه ضد ایرانی مصوب آژانس بین المللی انرژی اتمی؛ پرونده هسته‌ای ایران بعد از ۲۰ سال به شورای امنیت ارجاع شد  (۵۵ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
جنجال در آغوش گرفتن خانم و آقای بازیگر روی صحنه!  (۴۸ نظر)
طرح «عدم کفایت نماینده مجلس»  (۴۷ نظر)
تصاویر بوسه پسر ریما رامین فر به او در جشنواره ونیز  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005qlM
tabnak.ir/005qlM