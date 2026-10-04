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استایل عجیب و جدید مرجانه گلچین بازیگر

بازیگر سینما و تلویزیون در جریان این رونمایی، با اشاره به ضرب‌المثل معروف و با روحیه طنز همیشگی خود گفت: «بعضی‌ها هستن حتی گونی هم بپوشن بهشون میاد؛ من از اون دسته‌ام!».
کد خبر: ۱۳۹۷۰۹۵
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مرجانه گلچین

به گزارش تابناک؛ حضور چهره‌های شناخته‌شده در رویدادهای مد و همکاری آن‌ها با طراحان لباس، همواره بستری جذاب برای محک زدن خلاقیت‌ها و ایده‌های نامتعارف است. در این تصویر، مرجانه گلچین بازیگر سرشناس سینما و تلویزیون،  مرزهای متریال‌های سنتی لباس شب را با پوشیدن گونی درنوردید.

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