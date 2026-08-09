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عکس: تیپ متفاوت خانم بازیگر در اسپانیا

الهام حمیدی با انتشار تصاویری از حضورش در اسپانیا، بار دیگر با استایلی متفاوت و پر از رنگ مورد توجه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۶۴
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10662 بازدید
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۲۸
الهام حمیدی

به گزارش تابناک، الهام حمیدی با انتشار تصاویری از حضورش در اسپانیا، بار دیگر با استایلی متفاوت و پر از رنگ مورد توجه قرار گرفت؛ این بازیگر لباس طرح‌دار آبی‌رنگ خود را با کیف زرد، اکسسوری‌های نارنجی، کلاه و عینک آفتابی ست کرده است.

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الهام حمیدی بازیگر استایل بازیگر زن
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
4
21
پاسخ
ما در شرایط جنگی و گرونی و اونها در حال و حول
بعد میگن وضع بازیگرا چنان است و چنون است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
7
9
پاسخ
اشکالی دارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
17
پاسخ
وسط اون جمعیت با لباس های ساده و مناسب فصل یهو یکی مثل گاغذ رنگی های جشن ها با لباسی نامتناسب با فصل و حسابی رنگی رنگی. از 6 فرسخی میشه حدس زد کجایی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
19
پاسخ
چرا فکر میکنه خوش تیپه و عکس میزاره تا بقیه نگاهش کنن؟!! مسخره اس
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
خوب تو نگاه نکن
صمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
این چیه که خیلیهایادگرفتن تایه حرفی میزنی میگن خب تونگاه نکن؟
مثلا یکی بایه بوی متعفن یالخت مادزادبیادتواتوبوس یامترویافروشگاه هرکی اعتراض کردبه تو بو نکش تونگاه نکن توگوش نکن و..اجتاع پس معنیش چیه؟
صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
5
پاسخ
اسپانیا؟ اینجا میلان است برادر، کلیسای دومو و... مرکز مد دنیا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مععمارب هم ميلان ميزد نمي دانم حرا نوشتن اسپانيا كل نقش نگاره ها ايتاليايي هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
17
پاسخ
خیلی خز شدهبا تیپ آدمای دور و برش مقایسه کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
16
پاسخ
خودنمایی به سبک نوکیسه های ایرانی. اخه یک نگاه به پشت سری ها بنداز ببین توریست جماعت چه جوری میان بیرون. فشن شو که نیست دلبندم.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مثل بقیه بپوشه که دیگه نمیتوونه برگرده
صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
2
8
پاسخ
میگم این بازیگران محترم نمیتونن دستشان را گریم کنن دستشان سن واقعی اشان را نشون میدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
1
8
پاسخ
خیلی تاثیرگذار و مهم بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
3
9
پاسخ
به کجا چنین شتابان
عینک -ساعت-کیف-اسپانیا -مردم-جنگ-خوب واسه خودتون کیف میکنید خدایی فردا نیای تو صدا سیما شو بازی کنی که من دل واسه مردمم پرمیزنه اشک تمساح بریزی ادمهای هفت رنگ
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