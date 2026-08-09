عکس: تیپ متفاوت خانم بازیگر در اسپانیا
الهام حمیدی با انتشار تصاویری از حضورش در اسپانیا، بار دیگر با استایلی متفاوت و پر از رنگ مورد توجه قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۸۸۶۴| |
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به گزارش تابناک، الهام حمیدی با انتشار تصاویری از حضورش در اسپانیا، بار دیگر با استایلی متفاوت و پر از رنگ مورد توجه قرار گرفت؛ این بازیگر لباس طرحدار آبیرنگ خود را با کیف زرد، اکسسوریهای نارنجی، کلاه و عینک آفتابی ست کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲۸
ما در شرایط جنگی و گرونی و اونها در حال و حول
بعد میگن وضع بازیگرا چنان است و چنون است
بعد میگن وضع بازیگرا چنان است و چنون است
وسط اون جمعیت با لباس های ساده و مناسب فصل یهو یکی مثل گاغذ رنگی های جشن ها با لباسی نامتناسب با فصل و حسابی رنگی رنگی. از 6 فرسخی میشه حدس زد کجایی هست
چرا فکر میکنه خوش تیپه و عکس میزاره تا بقیه نگاهش کنن؟!! مسخره اس
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ناشناس| |
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
صمد| |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
مثلا یکی بایه بوی متعفن یالخت مادزادبیادتواتوبوس یامترویافروشگاه هرکی اعتراض کردبه تو بو نکش تونگاه نکن توگوش نکن و..اجتاع پس معنیش چیه؟
اسپانیا؟ اینجا میلان است برادر، کلیسای دومو و... مرکز مد دنیا
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ناشناس| |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
خودنمایی به سبک نوکیسه های ایرانی. اخه یک نگاه به پشت سری ها بنداز ببین توریست جماعت چه جوری میان بیرون. فشن شو که نیست دلبندم.
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ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۸
میگم این بازیگران محترم نمیتونن دستشان را گریم کنن دستشان سن واقعی اشان را نشون میدن