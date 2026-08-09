عکس: تیپ متفاوت خانم بازیگر در اسپانیا

به گزارش تابناک، الهام حمیدی با انتشار تصاویری از حضورش در اسپانیا، بار دیگر با استایلی متفاوت و پر از رنگ مورد توجه قرار گرفت؛ این بازیگر لباس طرح‌دار آبی‌رنگ خود را با کیف زرد، اکسسوری‌های نارنجی، کلاه و عینک آفتابی ست کرده است.