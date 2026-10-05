استایل جدید مونا کرمی در لباس سنتی
مونا کرمی با لباس سنتی در قاب جدیدش ظاهر شد؛ تصویری متفاوت از این بازیگر با چهرهای طبیعی و رنگبندی چشمنواز منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۶۵| |
2173 بازدید
به گزارش تابناک؛ لباس سنتی در تازهترین تصویر مونا کرمی، حالوهوایی متفاوت به این قاب بخشیده است؛ او با ظاهری طبیعی و استایلی الهامگرفته از پوششهای سنتی مقابل دوربین ظاهر شده و رنگبندی این تصویر توجه کاربران را به خود جلب کرده است.
او در کنار این عکس، جملهای تأملبرانگیز نیز منتشر کرده و نوشته است:
«یک تأملوار اگر با خود فرو مانی بس است...»
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟