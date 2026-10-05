En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

استایل جدید مونا کرمی در لباس سنتی

مونا کرمی با لباس سنتی در قاب جدیدش ظاهر شد؛ تصویری متفاوت از این بازیگر با چهره‌ای طبیعی و رنگ‌بندی چشم‌نواز منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۹۷۳۶۵
| |
2173 بازدید
مونا کرمی

به گزارش تابناک؛ لباس سنتی در تازه‌ترین تصویر مونا کرمی، حال‌وهوایی متفاوت به این قاب بخشیده است؛ او با ظاهری طبیعی و استایلی الهام‌گرفته از پوشش‌های سنتی مقابل دوربین ظاهر شده و رنگ‌بندی این تصویر توجه کاربران را به خود جلب کرده است.

او در کنار این عکس، جمله‌ای تأمل‌برانگیز نیز منتشر کرده و نوشته است:

«یک تأمل‌وار اگر با خود فرو مانی بس است...»

اشتراک گذاری
برچسب ها
مونا کرمی لباس سنتی استایل
بازخوانی تاریخ ؛ سید جمال‌الدین اسدآبادی؛ راز بزرگ مردی که جهان اسلام را تکان داد
تهران ممکن بود سرنوشتی مانند غزه پیدا کند/ کودک ۱۰ ساله هم می‌فهمد آمریکایی‌ها برای چه آمده‌اند
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استایل ترندی سارا بهرامی
کفش عجیب با پوست کامل تمساح
استایل عجیب و جدید مرجانه گلچین بازیگر
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!
تصاویر تازه از بمباران ایران؛ اطراف بیت رهبری است؟
بازخوانی تاریخ/ زندگی و زمانه آخرین ملکه قاجار
سخنان جنجالی همسر بیژن مرتضوی حین تهران گردی
لحظات ازدواج دختر 9 ساله با مرد 50 ساله
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد
لحظات تمسخر کودک ایرانی در تلویزیون ترکیه
عده‌ای منتظر سقوط دولت هستند/ خاتمی با رهبر شهید زاویه داشت اما حمایت ‎‌شد/ رسانه ملی با وضعیت کنونی قابل ادامه نیست/برخی دنبال سلبریتی‌زدایی از صداوسیما بودند!
لحظات مواجهه جی دی ونس با تبعات حمله به ایران
آمریکا با فریب ایران شاید پیش از انتخابات کنگره حمله کند/ اعراب به دنبال تجزیه ایران هستند/ هرمز و هسته‌ای بهانه است
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟
فعالیت پدافند در آسمان قشم/پرنده متخاصم رهگیری شد
توجیهات رئیس پدافند غیرعامل بابت حرکت عجیبش
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۹ نظر)
خضریان: حقوق ۳۰۰ میلیونی دروغ نیست؛ سند داریم/ آقای میدری؛ اگر ورود نمی‌کردیم، این پرداخت‌ها تا کی ادامه داشت؟  (۱۴۶ نظر)
تحویل ۴ زندانی ایرانی از سوی امارات به اسرائیل؛ انتقال از طریق ابوظبی انجام شد  (۹۲ نظر)
آقای نماینده! دنبال نمایش نباش / فریادهای هیجانی یا جهل اقتصادی؟  (۸۶ نظر)
رأی مردم «مزخرف» نیست / قومیت‌ها را با کدام منطق تحقیر می‌کنید؟  (۷۸ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
کنایه جنجالی به مخالفان روحانی و قالیباف  (۷۵ نظر)
نامه تند شریعتمداری به سران سه قوه درباره حجاب  (۶۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز دختر یک مجرم در تجمعات شبانه را ببینید!  (۶۹ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
جنگ آمریکا با ایران دوباره آغاز می‌شود/ توافقی در کار نیست/ امارات، اسرائیل و آمریکا به دنبال سرنگونی نظام ایران هستند  (۶۶ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
مقصر اول وضعیت ارز مجلس است / ضرورت ائتلاف سه قوه برای مهار ارز / نرخ باید برای یک سال تثبیت شود  (۶۴ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rW9
tabnak.ir/005rW9