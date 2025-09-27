\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0627\u0631\u0627 \u0645\u0646\u062c\u0632\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0631 \u0648 \u0622\u0646\u0627\u0647\u06cc\u062a\u0627 \u062f\u0631\u06af\u0627\u0647\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u060c \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc-\u0647\u0646\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0647\u0645 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.