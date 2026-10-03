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سبزپوشی کم‌رمق بورس زیر سایه ۵۱۱ نماد منفی/ کاهش ارزش دلاری بازار سهام به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار

بازار سهام امروز در شرایطی با رشد ملایم شاخص کل و پیشروی آن در کانال ۷.۷ میلیون واحد کار خود را به پایان برد که بیش از نیمی از نماد‌ها منفی بودند.
کد خبر: ۱۳۹۷۰۵۹
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در نخستین روز کاری هفته، همچنان روی ریل صعودی باقی ماند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که سرعت این حرکت نسبت به روزهای گذشته تعدیل شده و بازار با احتیاط بیشتری گام برداشته است. به گونه ای که تابلوی معاملات امروز، تصویری دوگانه از بازار ارائه کرد؛ جایی که شاخص‌ها در مسیر رشد بودند، اما نیمی از نمادها در گرداب فروش گرفتار شدند.

تداوم سبزپوشی بورس با سرعتی ملایم

در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با رشد ۲۱ هزار و ۸۱۰ واحدی (معادل ۰.۲۸ درصد) به کار خود پایان داد و در قله ۷ میلیون و ۷۸۸ هزار واحدی ایستاد. در کنار آن، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشدی ۱۴۱۴ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۶۸ هزار واحد رسید.

با این وجود، نباید از واقعیتِ «بازارِ کم‌جان» غافل شد. بررسی دقیق‌تر نماد‌ها نشان می‌دهد که ۵۴ درصد از بازار (۵۱۱ نماد) همچنان در محدوده منفی معامله شدند و تنها ۴۶ درصد نماد‌ها (۴۳۹ نماد) توانستند رنگ سبز را تجربه کنند. این موضوع نشان می‌دهد که نقدینگی در بازار با وسواس بیشتری جابه‌جا می‌شود.

کوچ سرمایه‌ها به مقصد امن؛ اقبال به صندوق‌های طلا

آمارهای خروج پول نشان می‌دهد که بازیگران حقیقی همچنان نسبت به وضعیت بازار سهام تردید دارند. امروز شاهد خروج ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پول از معاملات خرد و همچنین خروج ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمد ثابت بودیم.

در این میان، یک تغییر رفتار مشهود است: تمایل سرمایه‌گذاران به پناهگاه‌های امن. صندوق‌های طلا با جذب یک همت نقدینگی، برنده اصلی میدان بودند. نمادهایی نظیر «تاصیکو»، «خودرو»، «سینرژی» و «پالایش» نیز در کانون توجه خریداران قرار گرفتند و بیشترین پول را جذب کردند. در مقابل، نمادهایی همچون «تابان»، «پارس»، «فخوز» و «وبملت» بیشترین خروج سرمایه را ثبت کردند.

افت ارزش دلاری بازار؛ سایه سنگین رشد نرخ ارز

یکی از نکات قابل‌تأمل گزارش امروز، ارزش کل بازار سهام است که به بیش از ۲۶ هزار همت (معادل ۹۹.۹ میلیارد دلار) رسید. نکته کلیدی اینجاست که با جهش نرخ دلار به کانال ۲۶۵ هزار تومان، ارزش دلاری بازار نسبت به روز کاری قبل (که ۱۰۳.۸ میلیارد دلار بود) کاهش یافته است. همچنین باید اشاره داشت که امروز ارزش معاملات بورس به بیش از ۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و تعداد معاملات نیز بیش از یک میلیون و ۴۰۳ هزار معامله بود.

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نظرات بینندگان
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انتشار یافته: ۱
سهامدار خرد دزد زده
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
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بورس تهران محل زدن جیب مردم توسط دولت است.
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