جزئیات تکاندهنده از درگیری خلبانان فلایدبی
به گزارش تابناک؛ ابعاد تازهای از حادثه پرواز فلایدبی از دبی به تلآویو فاش شده است؛ حادثهای که پس از حمله کمکخلبان با تبر به کاپیتان، هواپیمای حامل ۱۷۴ مسافر و خدمه را تا آستانه یک فاجعه پیش برد و اکنون تحقیقات مشترک امارات و اسرائیل درباره انگیزه و سوابق کمکخلبان ادامه دارد.
پرواز FZ1073 فلایدبی روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر، در مسیر دبی به تلآویو، با حادثهای غیرعادی در کابین خلبان مواجه شد. بر اساس گزارش رویترز، کمکخلبان عمانی در میانه پرواز به کاپیتان حمله کرد و در پی این درگیری، هواپیما بهشدت ارتفاع از دست داد. اطلاعات فلایترادار۲۴ نشان میدهد هواپیما در مدت کمی بیش از ۳۰ ثانیه حدود ۱۶ هزار و ۶۲۵ پا سقوط کرد.
دادستان کل امارات در تازهترین توضیحات اعلام کرده است که کمکخلبان با استفاده از "تبر اضطراری" موجود در هواپیما به کاپیتان حمله کرده و تلاش داشته کنترل هواپیما را در دست بگیرد. این تبر از تجهیزات استاندارد هواپیماهای مسافربری است و برای استفاده در شرایط اضطراری در کابین نگهداری میشود.
با وجود وضعیت بحرانی، کاپیتان توانست درِ کابین را باز کند و مسافران و اعضای خدمه به مهار کمکخلبان کمک کردند. دو خلبان ذخیره که در میان مسافران حضور داشتند نیز کنترل هواپیما را در دست گرفتند و آن را در فرودگاه تبوک در شمالغرب عربستان سعودی به سلامت فرود آوردند. کمکخلبان پس از فرود توسط مقامهای سعودی بازداشت و روز پنجشنبه به امارات منتقل شد.
کمکخلبان پیشتر در عمان از پرواز منع شده بود
خلبان هندی فلایدبی
در تحولی مهم، والاستریت ژورنال گزارش داده است که کمکخلبان، که این روزنامه او را یک تبعه عمان به نام «همام الحمامی» معرفی کرده، پیشتر به دلیل نگرانی درباره گرایشهای ایدئولوژیک افراطی از پرواز در عمان منع شده بود.
به نوشته این روزنامه، با وجود این سابقه، او بعدها توسط فلایدبی استخدام شد و در نهایت در پرواز حساس دبی-تلآویو به عنوان کمکخلبان حضور داشت. مشخص نیست آیا مقامهای عمانی نگرانیهای خود درباره او را با شرکت فلایدبی یا دیگر کشورها در میان گذاشته بودند یا خیر. دولت عمان و فلایدبی تاکنون درباره این گزارش اظهارنظر نکردهاند.
این گزارش در حالی منتشر شده که مقامهای اماراتی تأکید کردهاند درباره انگیزه و سوابق کمکخلبان، تا پایان تحقیقات نباید پیشداوری کرد.
تحقیقات اسرائیل و امارات درباره انگیزه حمله
رویترز گزارش داده است که مقامهای اسرائیلی نیز در تحقیقات تحت رهبری امارات مشارکت خواهند داشت و انتظار میرود از کمکخلبان بازجویی کنند. هدف از این تحقیقات، روشن شدن چگونگی وقوع حادثه و بررسی سوابق و انگیزههای فرد مهاجم عنوان شده است.
مقامهای اماراتی همچنین بررسی میکنند که آیا این حادثه با فعالیت یا هدف تروریستی مرتبط بوده یا از قبل برنامهریزی یا هدایت شده است. یک مشاور ارشد رئیسجمهور امارات نیز روز جمعه این حادثه را «اقدام تروریستی» توصیف کرد.
محل قرار گرفتن «تبر اضطراری» در کابین خلبان
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز مدعی شده است که کمکخلبان تحت تأثیر افکار اسلامگرای افراطی قرار گرفته و اسرائیل در حال بررسی این موضوع است که آیا او به تنهایی اقدام کرده یا فرد یا گروه دیگری پشت این حمله بوده است. با این حال، انگیزه نهایی حادثه و هرگونه ارتباط احتمالی با یک گروه یا شبکه، هنوز بهطور رسمی مشخص نشده است.
همام الحمامی کمک خلبان عمانی /او پس از درگیری با خدمه و مسافران
این حادثه در نهایت بدون تلفات جانی پایان یافت، اما نگرانیهای تازهای درباره روند بررسیهای امنیتی و سوابق خدمه پروازهای خارجی ایجاد کرده است. فلایدبی نیز پروازهای خود میان دبی و تلآویو را پس از این حادثه متوقف کرده است.
اکنون تحقیقات در امارات ادامه دارد و مقامهای مسئول در حال بررسی شواهد فیزیکی و دیجیتال، سوابق کمکخلبان و احتمال وجود هرگونه برنامهریزی یا ارتباط قبلی هستند.
منبع: عصرایران