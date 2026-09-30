حادثه امنیتی در پرواز دبی به تلآویو+جزییات
به گزارش تابناک؛ برخی منابع عربی خبر دادند: یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ شرکت فلایدبی که از دبی به مقصد تلآویو در پرواز بود، پس از آنکه برای مدت کوتاهی کد اضطراری ۷۷۰۰ و سپس کد ۷۵۰۰ مربوط به احتمال هواپیماربایی را مخابره کرد، اکنون در حال بازگشت و تغییر مسیر به سمت دبی است.
رسانههای رژیم صهیونیستی مدعی شدند که هواپیمای مسافربری شرکت «فلایدبی» که حامل حدود ۱۰۰ تبعه اسرائیل بود، دچار حادثه امنیتی شد و کدهای اضطراری ارسال کرد.
کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شد: مقامهای اسرائیلی ارتباط خود را با این هواپیمای مسافربری که یک فروند بوئینگ ۷۳۷ فلایدبی است، از دست دادهاند و اسرائیل در حال بررسی احتمال هواپیماربایی این هواپیماست.
جنگندههای نیروی هوایی اسرائیل برای رهگیری این هواپیما به پرواز درآمدهاند.
کانال ۱۲ اسرائیل در مورد هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ فلای دبی: نوشت خلبان کد مربوط به ربوده شدن هواپیما را ارسال کرده است، شماری از اسرائیلیها در این پرواز حضور دارند.
تکمیلی
این هواپیما پس از ارسال ۷۵۰۰ که مربوط به هواپیما ربایی است در آسمان عربستان سعودی و نزدیکی شهر تبوک با ارسال کد اضطراری ۷۷۰۰ از پوشش سامانه های ردیابی پرواز ناپدید شده است.
رسانه های اسراییل در این باره اعلام کردند؛ هواپیمای شرکت فلای دبی قرار است تا ۱۰ دقیقه دیگر در فرودگاهی در عربستان سعودی به زمین بنشیند.
احتمال ربوده شدن این هواپیما منتفی است.
هواپیمای شرکت فلای دبی در فرودگاه شهر تبوک عربستان به زمین نشست
گفته می شود احتمال ربایش این هواپیما منتفی بوده و احتمالا درگیری بین خلبان و کمک خلبان در کابین روی داده و پس از آن کد اضطراری از سوی خلبان ارسال شده است.
در نهایت طبق گزارشها، هواپیما در فرودگاه تبوک عربستان سعودی به زمین نشست.