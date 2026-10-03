پرونده‌های عجیب و متفاوتی از محکومیت‌های مالی و مهریه در آمار ستاد دیه دیده می‌شود. پرونده‌هایی که از بدهی معادل سه کیلو طلای ۱۸ عیار تا یک پرونده با ۱۴۶ شاکی را شامل می‌شود.

به گزارش تابناک؛ پرونده‌های عجیب و متفاوتی از محکومیت‌های مالی و مهریه در فهرست زندانیان نیازمند کمک دیده می‌شود.

در حال حاضر ۲۰ هزار و ۶۴۰ زندانی جرائم غیرعمد در سراسر کشور در انتظار دریافت کمک برای آزادی هستند و درخواست آزادی آنها در ستاد دیه به ثبت رسیده است.

از این تعداد، ۱۶ هزار و ۴۲۸ نفر دارای محکومیت‌های مالی هستند که بدهی آنان مربوط به موضوعاتی مانند هزینه‌های معاش، درمان، مسکن، پول پیش خانه، اجاره‌بها و هزینه‌های بیماری خود یا اعضای خانواده است. همچنین ۴ هزار و ۴۳ نفر از این زندانیان بدهکار مهریه و نفقه و ۱۶۹ نفر نیز مربوط به بدهی‌های ناشی از حوادث غیرعمد و کارگاهی هستند.

استان تهران با ۲ هزار و ۸۴۵ زندانی جرائم غیرعمد، بیشترین تعداد زندانیان متقاضی دریافت کمک را دارد و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس و آذربایجان شرقی قرار دارند که هر کدام بیش از هزار زندانی جرائم غیرعمد در انتظار کمک دارند.

آمار‌های ارائه‌شده از سوی ستاد دیه کشور، تنها تصویری از تعداد زندانیان و میزان بدهی آنها نیست؛ در میان این آمار، پرونده‌هایی با شرایط متفاوت دیده می‌شود؛ از جوان ۱۸ ساله‌ای که با محکومیت مهریه در زندان است تا زندانی ۹۷ ساله، و از پرونده‌های چندصد سکه‌ای مهریه تا پرونده‌ای با ۱۴۶ شاکی.

تقابل نسل‌های در بند؛ از جوان ۱۸ ساله تا پیرمرد ۹۷ ساله

بر اساس آمار ستاد دیه کشور، جوان‌ترین زندانی معرفی‌شده ۱۸ ساله و اهل استان فارس است که با محکومیت مهریه معادل ۱۴ سکه در زندان به سر می‌برد.

در سوی دیگر این جدول، پیرترین زندانی ۹۷ ساله و اهل استان لرستان است که به دلیل محکومیت مالی در زندان حضور دارد. میزان محکومیت مالی این فرد یک میلیارد تومان اعلام شده است.

سه کیلو طلا؛ سنگین‌ترین محکومیت مالی

در میان پرونده‌های مالی نیز ارقام قابل توجهی به چشم می‌خورد. بر اساس آمار ارائه‌شده، بیشترین میزان محکومیت مربوط به یک محکوم مالی در استان فارس، معادل سه کیلوگرم طلای ۱۸ عیار اعلام شده است.

این در حالی است که در پرونده‌های مهریه، بیشترین میزان محکومیت ثبت‌شده مربوط به یک زندانی در استان گلستان با ۶۳۶۰ سکه بوده که مربوط به یک جراح عمومی است.

۱۴۶ شاکی در یک پرونده

یکی دیگر از موارد متفاوت در آمار ستاد دیه، تعداد شاکیان یک پرونده است. بر اساس این آمار، بیشترین تعداد شاکی مربوط به یک پرونده در استان آذربایجان شرقی است که ۱۴۶ شاکی دارد و نوع محکومیت آن مالی اعلام شده است.

تفاوت چشمگیر در سن زندانیان، نوع محکومیت، میزان بدهی و تعداد شاکیان، نشان می‌دهد پرونده‌هایی که برای آزادی آنها نیازمند کمک خیرین هستند، شرایط یکسانی ندارند.

از ۱۴ سکه مهریه برای یک زندانی ۱۸ ساله تا ۶۳۶ سکه در یک پرونده دیگر، از محکومیت معادل سه کیلوگرم طلای ۱۸ عیار تا پرونده‌ای با ۱۴۶ شاکی؛ هر یک از این اعداد، پشت خود داستانی از یک پرونده و خانواده‌ای را دارد که آزادی یک عضو آن می‌تواند سرنوشت متفاوتی برایشان رقم بزند.

در این میان، کمک‌های خیرین و مشارکت نیکوکاران، یکی از مسیر‌هایی است که برای تأمین بدهی و فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان واجد شرایط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کمک یک زندانی برای آزادی ۶ زندانی دیگر!

در کنار حمایت‌های معمول ستاد دیه و کمک‌های خیرین، برخی پرونده‌ها با مساعدت‌های ویژه و گاه قابل توجه نیکوکاران به آزادی زندانیان منجر شده است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده از سوی ستاد دیه کشور، در یکی از این موارد، یک خیر برای آزادی یک زندانی مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کرده است.

در این پرونده، فردی با خالکوبی‌های خاص و گردنبند‌های عجیب که پیش‌تر خودش هم به دلیل ارتکاب جرم عمدی در زندان قزلحصار تحمل حبس کرده، با پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان زمینه آزادی ۶ زندانی را فراهم کرده بود.

نکته جالب در این زمینه شرط این فرد برای زندانیانی بود که مشمول این مساعدت می‌شدند این بوده که همه آنها باید مقید و متلزم به نماز خواندن باشند.

نیّتی که باعث کمک ماهانه به ستاد دیه شد

در نمونه‌ای دیگر، یکی از خیرین با هدف فراهم شدن شرایط آزادی یک زندانی، برای پرداخت بدهی وی مساعدت کرده است و این حمایت در فرآیند آزادی زندانی مورد استفاده قرار گرفته است.

در این پرونده، یک دانشجو با نیت شفای مادرش که به دلیل سکته، در کما به سر می‌برد، مبلغی را برای آزادی یک زندانی پرداخت کرد و خوشبختانه با عنایت خدا مادر این دانشجو مدتی بعد از کما خارج شد و سلامت خود را به دست آورد.

این دانشجو پس از این ماجرا، همچنان ماهانه مبلغی را برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند غیرعمد به حساب ستاد دیه واریز می‌کند.

کمک به آزادی زندانی نیازمند با هزینه سفر کربلا

زن جوانی که قصد سفر زیارتی به کربلا را داشته، هزینه سفر خود را برای کمک به آزادی زندانیان غیرعمد به ستاد دیه پرداخت می‌کند و از سفر به عتبات عالیات صرفنظر می‌کند.

مدتی بعد، این زن به همراه همسرش که ابتدا با پرداخت هزینه سفر به کربلا برای کمک به آزادی زندانیان مخالف بود، به ستاد دیه مراجعه می‌کند تا شوهرش هم شخصاً برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند، هزینه‌ای را پرداخت کند.

این مرد در پاسخ به سوالی درباره تغییر نظرش از مخالفت اولیه تا مراجعه برای کمک به آزادی زندانی گفت: ابتدا با اینکه همسرم هزینه سفرش را به این کار اختصاص دهد مخالف بودم؛ مدتی بعد در خواب دیدم که برای زیارت به کربلا رفته‌ام، اما هرچه تلاش می‌کنم موفق نمی‌شوم وارد حرم امام حسین علیه‌السلام شوم و در همان لحظه همسرم به راحتی و با چهره‌ای خندان وارد حرم شد. همانجا متوجه شدم که علت این اتفاق مخالفت با هزینه کردن برای کمک به آزادی زندانیان بوده است. حالا به ستاد دیه آمده‌ام تا خودم هم در این کار خیر سهیم شوم.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که در کنار سازوکار‌های معمول کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، مساعدت‌های خاص خیرین در پرونده‌های سنگین و دشوار نیز می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت افراد به خانواده داشته باشد.

ستاد دیه کشور با تمرکز بر آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی واجد شرایط، از ظرفیت کمک‌های مردمی و خیرین برای تأمین بدهی و فراهم کردن زمینه آزادی این افراد استفاده می‌کند.

منبع: تسنیم