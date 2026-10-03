به گزارش تابناک؛ سازمان تجارت دریایی بریتانیا از وقوع یک حادثه امنیتی برای یک نفت‌کش در ۴ مایلی شرق سواحل عمان خبر داد.

طبق گزارش ناخدای کشتی، این نفت‌کش حامل نفت خام از سمت چپ بدنه مورد اصابت یک «پرتابه ناشناس» قرار گرفته است.

تمامی خدمه کشتی در سلامت کامل هستند و گزارش‌ها حاکی از عدم نشت مواد نفتی به دریا و سلامت زیست‌محیطی است.

منبع: تسنیم