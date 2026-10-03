حساسیت ویژهای که این یک ماه دارد!
به گزارش تابناک، نظارت دقیق و همهجانبه بر تمامی مجاری و جلوگیری از هرگونه اقدامی که بهانهای برای شروع مجدد جنگ به دشمن بدهد در شرایط کنونی یک فریضه ملی است.
یک روزنامه در سرمقاله امروز خود با تیتر «حساسیت ویژه این یک ماه» نوشت؛ ایران در یک ماه آینده باید با هوشیاری کامل حوادث را زیر نظر داشته باشد و از ارتکاب هرگونه اقدام عجولانه و محاسبه نشده پرهیز نماید.
- ما از این فرصت و تمام فرصتهائی که به دست میآوریم باید برای تقویت قدرت دفاعی، افزودن بر سرمایه حمایتهای مردمی نسبت به نظام و غلبه بر مشکلات اقتصادی جهت رفع تنگناهای معیشتی مردم استفاده کنیم.
- خوشبختانه ایران هرگز آغازگر حمله نبوده و این سیاست را از پایههای اساسی روابط خارجی خود میداند ولی نظارت دقیق و همهجانبه بر تمامی مجاری و جلوگیری از هرگونه اقدامی که بهانهای برای شروع مجدد جنگ به دشمن بدهد در شرایط کنونی یک فریضه ملی است.
- دشمن منتظر بهانه است و ما با هوشیاری کامل باید او را از به دست آوردن فرصت سوءاستفاده محروم کنیم.
- نتانیاهو بعید نیست به ایجاد شرایط ویژه که به راه انداختن مجدد جنگ علیه ایران است متوسل شود. اقداماتی از قبیل سفر محرمانه به ابوظبی، ایجاد جنجال خبری به بهانه درگیری کمک خلبان با خلبان در پرواز هواپیمای «فلایدبی» و آنچه نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت نشانههائی از گرایش او به همین فرضیه هستند.
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روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: ایران را با جنگ و انواع تحریمها و محاصرهها نمیتوان تسلیم کرد. این واقعیت را آمریکا که خود را بزرگترین قدرت جهانی و ارتش خود را قویترین ارتش روی کره زمین میداند تجربه کرده است. بیش از ۴۷ سال تحریم و انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و تحمیل چند جنگ مستقیم و غیرمستقیم که آمریکا طراح و مجری آنها بوده، این واقعیت را به اثبات رسانده است. با اینحال ما نباید از انواع دیگر حربههای آمریکا و سایر دشمنان ملت ایران به ویژه رژیم صهیونیستی غافل باشیم.
۱- نتانیاهو که همه معتقدند عامل اصلی تحریک ترامپ برای تحمیل جنگ بر ایران بود، اکنون بیش از هر زمان دیگری به از سر گرفتن جنگ علیه ایران احساس نیاز میکند. او به خاطر انتخابات سرنوشتساز کنیسه در ۵ آبان یعنی کمتر از یکماه دیگر و با توجه به اینکه احساس میکند بازنده این انتخابات خواهد بود و مجبور میشود از قدرت کنارهگیری کند، تلاش میکند اگر بتواند انتخابات را به تاخیر بیندازد و یا با ایجاد شرایط ویژه شانس خود برای برنده شدن را بالا ببرد.
از موجود جنایتکار و تروریستی همچون نتانیاهو بعید نیست به فرضیه دوم یعنی ایجاد شرایط ویژه که به راه انداختن مجدد جنگ علیه ایران است متوسل شود. اقداماتی از قبیل سفر محرمانه به ابوظبی، ایجاد جنجال خبری به بهانه درگیری کمک خلبان با خلبان در پرواز هواپیمای «فلایدبی» و آنچه نتانیاهو در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل گفت نشانههائی از گرایش او به همین فرضیه هستند.
۲- اینکه ترامپ اینبار چه مقدار آمادگی برای همراهی با نتانیاهو جهت مشارکت در جنگ علیه ایران داشته باشد هنوز مشخص نیست. او هم نگران انتخابات میاندورهای کنگره و سنا و تحمل شکست در این انتخابات است و به همین دلیل درصدد پیدا کردن راهی برای کسب پیروزی است، اما اینکه این راه را در جنگ جستوجو کند یا مسیر دیگری را دنبال نماید ظاهراً هنوز به تصمیم قطعی نرسیده است.
عادت ترامپ اینست که با قلدرمآبی طرف مقابل را بترساند تا به دستاوردهای بدون هزینه برسد ولی از آنجا که او موجودی غیرقابل پیشبینی است نباید از شیطنتش غافل ماند.
۳- ایران در ظرف زمانی یکماه آینده باید با هوشیاری کامل حوادث را زیر نظر داشته باشد و از ارتکاب هرگونه اقدام عجولانه و محاسبه نشده پرهیز نماید. ما از این فرصت و تمام فرصتهائی که به دست میآوریم باید برای تقویت قدرت دفاعی، افزودن بر سرمایه حمایتهای مردمی نسبت به نظام و غلبه بر مشکلات اقتصادی جهت رفع تنگناهای معیشتی مردم استفاده کنیم.
خوشبختانه ایران هرگز آغازگر حمله نبوده و این سیاست را از پایههای اساسی روابط خارجی خود میداند ولی نظارت دقیق و همهجانبه بر تمامی مجاری و جلوگیری از هرگونه اقدامی که بهانهای برای شروع مجدد جنگ به دشمن بدهد در شرایط کنونی یک فریضه ملی است. دشمن منتظر بهانه است و ما با هوشیاری کامل باید او را از به دست آوردن فرصت سوءاستفاده محروم کنیم.
۴- حربهای که در شرایط کنونی بیش از جنگ نظامی و جنگ اقتصادی مورد توجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است و آنها به این حربه برای درهم شکستن مقاومت ایران بشدت امیدوار هستند، جنگ نرم با هدف تخریب روحیه مردم ایران و القاء «خودکوچکبینی» در این ملت بزرگ و حماسهساز است.
رسانههای مجازی و غیرمجازی تحت سلطه آمریکا و صهیونیستها با هزینههای کلان در حال تلاش برای درهم شکستن روحیه مردم ایران از طریق بزرگنمائی آثار اقدامات ضدایرانی خودشان هستند. امروز نتیجه نبرد میان ایران و دشمنانش را میزان هوشیاری مردم ایران در برابر این حربه شیطانی تعیین میکند. ما باید برای مقابله قدرتمندانه با این حربه آمادگی لازم را داشته باشیم و بدانیم که قدرت از کار انداختن این حربه را هم داریم.
۵- فضای مجازی داخل کشور حتی افرادی که با ایجاد کانالهائی درصدد روشنگری هستند ناخواسته به تکرار تبلیغات مسموم دشمن میپردازند و به صورت مجانی به بلندگوی سردمداران جنگ نرم تبدیل میشوند. روشن است که این افراد نیت همراهی با دشمن را ندارند ولی ناخواسته بستری برای ترویج اهداف دشمن فراهم میکنند. در شرایط حساس کنونی هوشیاری اصحاب شبکههای مجازی برای نیفتادن در دام دشمن از اهمیت زیادی برخوردار است.
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی