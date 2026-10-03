کارگردان زن به دنبال بستن پرونده جنجالی الناز شاکردوست

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، الناز شاکردوست بازیگر زن پس از حوادث دی 1404، این حوادث را تراژدی دانست و اعلام کرد دیگر نه در جشنواره‌ای شرکت می کند و نه دیگر نقشی بازی خواهد کرد. در بخشی از پیام او چنین آمده است: «تب دارم، ناگهان زنگ تلفن صدایی از آن سوی خط: سیمرغ برای توست، بازی درخشان است! فریاد می‌زنم من عزادار هستم... من نه در جشنی شرکت خواهم کرد و نه دیگر هرگز نقشی بازی خواهم کرد.»

شاکردوست در این نوشته عدد 40 هزار را برای جان باختگان این حوادث مورد اشاره قرار داده بود و لحن خاصی نیز داشت که همین موضوع منجر به تشکیل پرونده برای او شد. حالا دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم بدوی یکسال حبس تعزیری و دوسال محرومیت، صادره از دادگاه انقلاب علیه الناز شاکردوست، بازیگر سینما را به دلیل انتشار یک استوری دل‌نوشتهٔ احساسی، بعد از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه تائید کرد.



هوشنگ پوربابایی، وکیل الناز شاکردوست، در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: «شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، طی دادنامه‌ای، موکل الناز شاکردوست را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و به‌عنوان مجازات تکمیلی نیز دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری را برای او مقرر کرده است. موکل من صرفاً به‌واسطهٔ انتشار یک استوری در صفحهٔ شخصی خود در فضای مجازی، بعد از حوادث دی‌ماه سال گذشته به این مجازات محکوم شده است.»

در همین حال شنیده‌های تخبرنگار تابناک حکایت از آن دارد که یکی از کارگردانان زن بانفوذ که رابطه خوبی با شاکردوست دارد، در حال رایزنی برای بستن پرونده شاکردوست و خلاص کردنش از این موقعیت است. با توجه به قطعی شدن حکم محکومیت، قاعدتاً تغییر مسیر پرونده در تجدیدنظر ممکن نیست و باید از طریق درخواست عفو در این زمینه اقدام شود.

هنوز این بازیگر درباره این حکم عکس العملی نشان نداده اما با توجه به قطعیت حکم، قاعدتاً الناز شاکردوست باید طی روزها و هفته‌های آینده راهی زندان شود؛ اتفاقی که در صورت وقوع عملاً پایان دوران حرفه‌ای فعالیت شاکردوست است و خداحافظی که او کرده بود، دیگر راه بازگشتی برایش وجود ندارد و کارنامه شاکردوست در سینمای ایران به خط پایان می‌رسد. نام شاکردوست طی 22 سال فعالیت حرفه‌ای در تیتراژ قریب 50 فیلم و سریال ثبت شده و سال 1405 نخستین سالی است که فیلمی از شاکردوست عرضه نشده است.

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الناز شاکردوست کارنامه سینمایی خود را با نقش‌آفرینی در فیلم‌های پرمخاطب و تجاری مانند «گل‌یخ» و «عروس فراری» آغاز کرد اما به‌سرعت از این قالب اولیه فراتر رفت و با گزینش نقش‌هایی در فیلم‌هایی چون «خدا نزدیک است»، «اتوبوس شب» و «در میان ابرها»، سعی کرد نشان دهد چیز بیشتری برای عرضه دارد. جایزه بهترین بازیگر زن از جشن خانه سینما برای «در میان ابرها» و سیمرغ بلورین جشنواره فجر برای «شبی که ماه کامل شد»، گواهی بر این تحول هنری بود. زمان به سرعت مشخص خواهد کرد که آیا رایزنی‌ها موثر واقع خواهد شد و شاکردوست دوباره در قاب دوربین قرار خواهد گرفت یا از این پس درباره او باید با افعال گذشته سخن گفت.