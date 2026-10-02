صدور حکم حبس برای الناز شاکردوست

به گزارش تابناک؛ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم بدوی یک سال حبس تعزیری و دوسال محرومیت، صادره از دادگاه انقلاب علیه الناز شاکردوست، بازیگر سینما را به دلیل انتشار یک استوری دل‌نوشتهٔ احساسی، بعد از وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه تائید کرد.



هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری، در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، طی دادنامه‌ای، موکل الناز شاکردوست را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و به‌عنوان مجازات تکمیلی نیز دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری را برای او مقرر کرده است.



این وکیل دادگستری در ادامه افزود: موکل من صرفاً به‌واسطهٔ انتشار یک استوری در صفحهٔ شخصی خود در فضای مجازی، بعد از حوادث دی‌ماه سال گذشته به این مجازات محکوم شده است.



پوربابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «تجدیدنظرخواهی از این دادنامه در فرجه قانونی تقدیم و به شعبهٔ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و حبس و محرومیت وی از عضویت در احزاب سیاسی تائید شد.

منبع: شرق