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این کالا‌های جدید وارداتی مجاز شدند

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید به گمرک، فهرست اقلام قابل ورود توسط شرکت‌های تعاونی مرزنشین را به‌روزرسانی کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۸۲
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کالاهای وارداتی

به گزارش تابناک؛ براساس مصوبات کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت طی نامه‌ای به دفتر واردات گمرک ایران، فهرست اصلاحی کالاهای قابل ورود تعاونی‌های مرزنشین را اعلام کرد تا نسبت به اعمال ردیف تعرفه‌های جدید در سامانه‌های گمرکی و سامانه جامع مبادلات مرزی اقدام شود.

بر پایه این ابلاغیه، ۹ ردیف تعرفه‌ای جدید با سهمیه‌های مشخص وارد چرخه واردات تعاونی‌های مرزنشین شده‌اند:

۱. موتور آسانسور: یک دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال

۲. پسته کوهی: ۳۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال

۳. قهوه‌ساز خانگی و صنعتی: یک دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال

۴. ذرت مصرف انسانی: ۳۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال

۵. کنتور برق تک‌فاز و سه‌فاز: یک دستگاه برای هر ۲۰ نفر در سال

۶. مبدل‌های الکترونیکی DC/DC : ۱ دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال

۷. اجاق‌گاز مبله و فردار: یک دستگاه برای هر ۵۰ نفر در سال

۸. اینورترهای خورشیدی به همراه تجهیزات: بدون محدودیت سهمیه

۹. باتری نو: بدون محدودیت سهمیه

در مقابل، انواع ضایعات، قراضه باتری‌های اسید-سرب، آکومولاتورهای مستعمل و پسماندهای حاوی سرب، کادمیوم یا جیوه به دلایل زیست‌محیطی و فنی از لیست واردات مجاز مرزنشینان به‌طور کامل حذف شدند.

پیش از این نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در چند نوبت اقدام به اصلاح و الحاق ردیف تعرفه‌های جدید به لیست کالاهای مرزنشینی کرده بودند.

در مراحل قبلی، اقلامی نظیر انواع پارچه، حبوبات، قطعات یدکی ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات آب‌شیرین‌کن، کولر گازی و لوازم خانگی کوچک با سهمیه‌های مشخص سالانه برای هر خانوار یا گروه‌های جمعیتی وارد این لیست شده بودند.
منبع: مهر

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