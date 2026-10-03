شاید ورم شکمتان فقط نفخ نباشد
نفخ معمولاً در طول روز تغییر میکند و ممکن است پس از دفع گاز یا مدفوع بهتر شود. نفخ شکم معمولاً به صورت احساس پری، فشار یا کشیدگی در شکم احساس میشود. گاز روده، یبوست، بعضی غذاها، تغییر حرکات دستگاه گوارش و حتی بلعیدن هوا میتوانند باعث ورم شکم شود.
به گزارش تابناک؛ شکم متورم یا سفت معمولاً به گاز معده، پرخوری یا سوءهاضمه نسبت داده میشود و در بسیاری از موارد هم واقعاً علت همین است. اما اگر تورم شکم مداوم باشد، گاهی میتواند نشانه مشکلی در کبد یا سایر اندامهای شکمی باشد.
بنا بر این گزارش؛ شناخت تفاوت میان نفخ شکم و بزرگ شدن کبد اهمیت زیادی دارد؛ چون نفخ یک علامت است، اما بزرگ شدن کبد که در پزشکی «هپاتومگالی» نامیده میشود، به معنای افزایش واقعی اندازه کبد است و باید علت آن بررسی شود.
تفاوت نفخ شکم با بزرگ شدن کبد چیست؟
نفخ شکم معمولاً به صورت احساس پری، فشار یا کشیدگی در شکم احساس میشود. گاز روده، یبوست، بعضی غذاها، تغییر حرکات دستگاه گوارش و حتی بلعیدن هوا میتوانند باعث نفخ شوند. نفخ معمولاً در طول روز تغییر میکند و ممکن است پس از دفع گاز یا مدفوع بهتر شود.
اما بزرگ شدن کبد به این معناست که خود کبد بزرگتر از اندازه طبیعی شده است. این وضعیت میتواند در اثر بیماری کبد چرب، هپاتیت، بیماری کبدی ناشی از مصرف الکل، نارسایی قلبی و برخی تومورها ایجاد شود.
بنابراین نفخ بهتنهایی معمولاً به معنای آسیب کبدی نیست، اما بزرگ شدن کبد میتواند نشانه یک بیماری زمینهای باشد.
نشانههایی که میتوانند به تشخیص کمک کنند
نفخ شکم:
* احساس پری، کشیدگی یا فشار در شکم
* آروغ زدن یا دفع گاز زیاد
* سوءهاضمه
* تشدید علائم بعد از بعضی غذاها
* بهتر شدن پس از دفع گاز یا مدفوع
* تغییر اندازه شکم در طول روز
بزرگ شدن کبد:
* احساس فشار یا درد مبهم در قسمت بالای سمت راست شکم، زیر دندهها
* احساس پری مداوم در این ناحیه
* خستگی و ضعف
* تهوع یا استفراغ
* در برخی موارد، هیچ علامتی ایجاد نمیکند
اگر بزرگ شدن کبد ناشی از یک بیماری کبدی باشد، ممکن است علائم دیگری مانند زرد شدن پوست یا سفیدی چشم، ادرار تیره، مدفوع کمرنگ، خارش مداوم، کاهش اشتها، کاهش وزن بدون دلیل و ورم پاها یا شکم نیز دیده شود.
آیا نفخ شکم میتواند نشانه آسیب کبدی باشد؟
معمولاً نفخ بهتنهایی نمیتواند نشان دهد که کبد آسیب دیده است. با این حال، اگر تورم شکم مداوم باشد یا همراه با علائم دیگری ایجاد شود، بهتر است نادیده گرفته نشود.
در مراحل پیشرفته بعضی بیماریهای کبدی، بزرگ شدن شکم ممکن است به دلیل آسیت ایجاد شود. آسیت به تجمع مایع در شکم گفته میشود و با بزرگ شدن خود کبد تفاوت دارد. این وضعیت میتواند باعث تورم مداوم شکم، احساس فشار، افزایش وزن و در موارد شدیدتر، تنگی نفس شود.
از طرف دیگر، فردی که بیماری کبدی دارد میتواند همزمان دچار نفخ و گاز معمولی نیز باشد. بنابراین وجود نفخ، مشکل کبدی را رد نمیکند و احساس سفتی شکم هم بهتنهایی به معنای بزرگ شدن کبد نیست.
چه چیزهایی باعث بزرگ شدن کبد میشوند؟
بزرگ شدن کبد دلایل مختلفی دارد، از جمله:
کبد چرب: تجمع چربی در کبد میتواند باعث بزرگ شدن آن شود. کبد چرب مرتبط با اختلالات متابولیک معمولاً با عواملی مانند اضافهوزن، دیابت نوع ۲، فشار خون بالا و اختلال چربی خون ارتباط دارد.
هپاتیت ویروسی: هپاتیت A، B و C میتوانند باعث التهاب کبد شوند و در برخی موارد به بزرگ شدن آن منجر شوند.
بیماری کبدی ناشی از مصرف الکل: مصرف طولانیمدت و بیش از حد الکل میتواند به کبد آسیب بزند و باعث التهاب، کبد چرب و در مراحل پیشرفتهتر سیروز شود.
مشکلات قلبی: نارسایی قلبی و برخی اختلالات جریان خون میتوانند باعث تجمع خون در کبد و بزرگ شدن آن شوند.
سایر عوامل: برخی بیماریهای ارثی و متابولیک، بیماریهای خودایمنی کبد، کیستهای کبدی، تومورهای خوشخیم و سرطانها نیز میتوانند باعث بزرگ شدن کبد شوند.
بنابراین بزرگ شدن کبد لزوماً به معنای سرطان یا نارسایی شدید کبد نیست؛ مهم این است که علت اصلی مشخص شود.
چه زمانی تورم شکم نگرانکننده است؟
اگر تورم شکم مداوم باشد، بهتدریج بیشتر شود یا همراه با علائم زیر باشد، بهتر است توسط پزشک بررسی شود:
* زرد شدن پوست یا چشمها
* درد شدید یا مداوم شکم
* استفراغ مکرر
* کاهش وزن بدون دلیل
* کاهش اشتها
* ادرار تیره یا مدفوع غیرعادی و کمرنگ
* ورم قابلتوجه پاها یا مچ پا
* تنگی نفس
* گیجی یا خوابآلودگی غیرعادی
* تب همراه با افزایش تورم شکم
درد شدید شکم، تنگی نفس قابلتوجه، گیجی، استفراغ خونی یا مدفوع سیاه و قیریرنگ نیاز به ارزیابی فوری پزشکی دارد.
پزشک چگونه علت تورم شکم را تشخیص میدهد؟
پزشک ابتدا شکم را معاینه میکند تا وضعیت اندامها، از جمله اندازه کبد، را بررسی کند. با این حال، معاینه بهتنهایی همیشه برای تشخیص بزرگ شدن کبد کافی نیست.
ممکن است آزمایشهای زیر انجام شود:
آزمایش خون: آزمایشهای عملکرد کبد میتوانند میزان آنزیمها و سایر شاخصهایی را که احتمال التهاب یا آسیب کبدی را نشان میدهند بررسی کنند. در صورت نیاز، آزمایش هپاتیت ویروسی و سایر بیماریها نیز انجام میشود.
سونوگرافی شکم: یکی از روشهای رایج برای بررسی کبد و سایر اندامهای شکمی است و میتواند بزرگ شدن کبد، تجمع چربی و برخی تغییرات ساختاری را نشان دهد.
سیتیاسکن یا MRI: اگر به بررسی دقیقتر نیاز باشد، پزشک ممکن است یکی از این روشهای تصویربرداری را درخواست کند.
جمعبندی
نفخ شکم و بزرگ شدن کبد ممکن است هر دو باعث احساس ناراحتی یا بزرگتر به نظر رسیدن شکم شوند، اما دو وضعیت کاملاً متفاوت هستند.
نفخ معمولاً در طول روز تغییر میکند و ممکن است پس از دفع گاز یا مدفوع بهتر شود. در مقابل، بزرگ شدن کبد ممکن است هیچ علامتی ایجاد نکند یا با احساس فشار و درد مداوم در قسمت بالای سمت راست شکم همراه باشد.
اگر تورم شکم مداوم است یا با علائمی مانند زردی، کاهش وزن، ورم پاها، تنگی نفس یا درد شکم همراه شده، بهتر است علت آن توسط پزشک بررسی شود. تشخیص زودهنگام برخی بیماریهای کبدی میتواند به کنترل بهتر آنها کمک کند.