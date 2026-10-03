به گزارش تابناک؛ همین حالا سعی کنید بینی خود را ببینید! عجیب نیست؟ چیزی که تمام عمر جلوی چشمانتان بوده است، تا همین چند ثانیه پیش متوجه حضورش نبودید. حتی عجیب‌تر اینکه در چشم شما نقطه‌ای وجود دارد که واقعاً هیچ‌چیز نمی‌بیند، اما شما هرگز جای خالی آن را احساس نمی‌کنید.

حقیقت این است که مغز ما جهان را دقیقاً همان‌طور که چشم دریافت می‌کند، به ما نشان نمی‌دهد؛ گاهی اطلاعات را نادیده می‌گیرد و گاهی جاهای خالی را تکمیل می‌کند. اما اگر مغز می‌تواند حقیقتی به این آشکاری را از چشم ما پنهان کند، پس هر روز چه چیزهای دیگری پیش روی ماست که می‌بینیم، اما متوجهشان نمی‌شویم؟ همین حالا سعی کنید بینی خود را ببینید! عجیب نیست؟ چیزی که تمام عمر جلوی چشمانتان بوده است، تا همین چند ثانیه پیش متوجه حضورش نبودید. حتی عجیب‌تر اینکه در چشم...

همین حالا سعی کنید بینی خود را ببینید! عجیب نیست؟ چیزی که تمام عمر جلوی چشمانتان بوده است، تا همین چند ثانیه پیش متوجه حضورش نبودید. حتی عجیب‌تر اینکه در چشم شما نقطه‌ای وجود دارد که واقعاً هیچ‌چیز نمی‌بیند، اما شما هرگز جای خالی آن را احساس نمی‌کنید. حقیقت این است که مغز ما جهان را دقیقاً همان‌طور که چشم دریافت می‌کند، به ما نشان نمی‌دهد؛ گاهی اطلاعات را نادیده می‌گیرد و گاهی جاهای خالی را تکمیل می‌کند. اما اگر مغز می‌تواند حقیقتی به این آشکاری را از چشم ما پنهان کند، پس هر روز چه چیزهای دیگری پیش روی ماست که می‌بینیم، اما متوجهشان نمی‌شویم؟





بینی شما همیشه جلوی چشمتان است؛ پس چرا آن را نمی‌دیدید؟





برای شروع، یک آزمایش ساده انجام دهید. به نقطه‌ای روی دیوار مقابلتان خیره شوید و بدون اینکه جهت نگاهتان را تغییر دهید، سعی کنید بینی خود را ببینید. احتمالاً بخش‌هایی از آن را در پایین و کناره‌های میدان دیدتان تشخیص خواهید داد. حالا یکی از چشم‌هایتان را ببندید و دوباره به همان نقطه نگاه کنید. این بار حضور بینی واضح‌تر به‌نظر می‌رسد.



جالب اینجاست که بینی از همان ابتدا در میدان دید شما قرار داشت، بی‌آنکه شکل یا جایگاهش عوض شود. تنها چیز متفاوت، میزان توجه شما به حضور همیشگی آن است. بینی می‌تواند حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از میدان دید تک‌چشمی را اشغال کند. بااین‌حال، وقتی با هر دو چشم به جهان نگاه می‌کنیم، معمولاً حضور آن در تجربه آگاهانه ما چندان برجسته نیست.



برای درک این اتفاق، ابتدا باید بدانیم که دو چشم ما تصویر کاملاً یکسانی را از جهان دریافت نمی‌کنند. به‌دلیل فاصله میان دو چشم، هرکدام محیط را با زاویه‌ای کمی متفاوت می‌بینند. مغز این دو تصویر را با یکدیگر ترکیب و از تفاوت میان آن‌ها برای درک عمق، فاصله و موقعیت اجسام استفاده می‌کند.



هر چشم، بینی را از زاویه‌ای کمی متفاوت می‌بیند. بنابراین، بخشی از صحنه که بینی از دید یک چشم پنهان می‌کند، با چشم دیگر دیده می‌شود. مغز با کنار هم گذاشتن این دو تصویر، این ناحیه‌های پنهان را جبران می‌کند. به‌همین‌دلیل، با وجود اینکه بینی همیشه در میدان دید ما قرار دارد، معمولاً حضورش را هنگام نگاه کردن به محیط احساس نمی‌کنیم. البته این موضوع فقط به همکاری دو چشم مربوط نمی‌شود.



بینی تقریباً همیشه در گوشه‌ای از میدان دید ما حضور دارد؛ چه در حال راه‌رفتن باشیم، چه مطالعه کنیم، غذا بخوریم، رانندگی کنیم یا فیلم ببینیم. با حرکت سر و چشم‌ها، جای آن در تصویر چندان تغییر نمی‌کند و از طرفی، معمولاً اطلاعات تازه یا مهمی از محیط به ما نمی‌دهد.



دستگاه بینایی ما ناچار است در هر لحظه حجم بسیار زیادی از اطلاعات را پردازش کند. بنابراین، همه چیز با اهمیت یکسان وارد تجربه آگاهانه نمی‌شود. تغییرات ناگهانی، حرکت اجسام، چهره‌ها، خطرهای احتمالی و اتفاقات غیرمنتظره معمولاً اهمیت بیشتری دارند. درمقابل، محرک‌های ثابت و قابل پیش‌بینی به‌تدریج از مرکز توجه کنار می‌روند و در پس‌زمینه ادراک قرار می‌گیرند.



مغز بینی را از تصویر حذف نمی‌کند، تصویر آن همچنان به چشم می‌رسد و هر زمان به آن توجه کنید، دیده می‌شود. اتفاق اصلی این است که مغز به این حضور ثابت و قابل پیش‌بینی اهمیت کمتری می‌دهد. دید دوچشمی، توجه و سازگاری دستگاه بینایی نیز همگی به این فرایند کمک می‌کنند. درنتیجه، هنگام خواندن، تماشای منظره یا نگاه‌کردن به چهره دیگران، بینی معمولاً توجه ما را به خود جلب نمی‌کند و ذهن می‌تواند بر اطلاعات مهم‌تر متمرکز بماند.



اما ماجرای بینایی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در چشم ما نقطه‌ای بسیار عجیب‌تر وجود دارد؛ جایی که دیگر صحبت از نادیده‌گرفتن نیست، چون چشم در آن بخش واقعاً تصویری دریافت نمی‌کند.





نقطه کور؛ جایی که چشم هیچ‌چیز نمی‌بیند، اما مغز تصویر می‌سازد





تصور کنید بخشی از حسگر یک دوربین از کار افتاده باشد. طبیعی است انتظار داشته باشیم، ناحیه‌ای در تصویر خالی یا سیاه دیده شود. چشم انسان نیز نقطه‌ای دارد که در آن هیچ گیرنده نوری وجود ندارد، اما برخلاف آن دوربین، معمولاً هیچ جای خالی در میدان دید خود احساس نمی‌کنیم.



نور پس از عبور از قرنیه و عدسی به شبکیه می‌رسد؛ لایه‌ای حساس به نور که اطلاعات بصری را به پیام‌های عصبی تبدیل می‌کند. بااین‌حال، در محل خروج عصب بینایی از چشم، گیرنده نوری وجود ندارد. این بخش همان نقطه کور است، ناحیه‌ای که اگر تصویر جسمی روی آن تشکیل شود، چشم نمی‌تواند آن را ثبت کند.



این موضوع را می‌توانید با یک آزمایش ساده تجربه کنید. روی کاغذی سفید یک علامت مثبت و حدود ۱۰ سانتی‌متر آن‌طرف‌تر یک دایره سیاه بکشید. چشم چپ را ببندید، با چشم راست به علامت مثبت نگاه کنید و کاغذ را آرام جلو و عقب ببرید. در فاصله‌ای مشخص، دایره ناگهان ناپدید می‌شود.



جالب اینجاست که با ناپدید شدن دایره، جای آن به‌صورت لکه‌ای سیاه یا خالی دیده نمی‌شود و سفیدی کاغذ همچنان یکدست و پیوسته به‌نظر می‌رسد. بررسی‌های مربوط به نقطه کور نشان می‌دهند که دستگاه بینایی با استفاده از اطلاعات اطراف، این بخش بدون ورودی را با زمینه اطراف هماهنگ می‌کند.



البته مغز واقعاً نمی‌داند چه چیزی در نقطه کور قرار گرفته است. وقتی دایره در این ناحیه ناپدید می‌شود، مغز خود دایره را بازسازی نمی‌کند، بلکه با کمک اطلاعات اطراف، زمینه را یکپارچه و پیوسته می‌بیند.





وقتی چشم به یک تصویر ثابت عادت می‌کند





تا اینجا دیدیم که گاهی مغز اطلاعات ناقص بینایی را کامل می‌کند. اما ماجرای دیدن فقط به جاهای خالی تصویر محدود نمی‌شود. گاهی یک محرک واقعاً مقابل چشم ما قرار دارد، نور آن به شبکیه می‌رسد، اما اگر برای مدتی بدون تغییر باقی بماند، ممکن است کم‌کم از دید ما محو شود.



برای امتحان‌کردن این موضوع، به نقطه‌ای ثابت روی دیوار خیره شوید. اگر در کنار آن لکه‌ای کم‌رنگ یا شکلی با کنتراست پایین وجود داشته باشد و بتوانید نگاهتان را برای چند لحظه تقریباً ثابت نگه دارید، ممکن است احساس کنید آن لکه به‌آرامی کمرنگ یا حتی برای لحظاتی ناپدید می‌شود. کافی است کمی چشمتان را حرکت دهید تا دوباره ظاهر شود.



این پدیده را «محوشدگی تروکسلر» (Troxler Fading) می‌نامند. داستان این پدیده به سال ۱۸۰۴ برمی‌گردد، زمانی که مشخص شد یک تصویر ثابت، حتی اگر همچنان جلوی چشم باشد، می‌تواند بعد از مدتی کم‌رنگ شود و از میدان دید ما کنار برود.



نمونه آشنای این اتفاق را در حس بویایی تجربه می‌کنیم. وقتی وارد اتاقی می‌شویم که بوی عطر در آن پیچیده، درابتدا بو بسیار واضح است، اما چند دقیقه بعد دیگر به اندازه لحظه اول متوجه آن نمی‌شویم؛ درحالی‌که عطر همچنان در هوا وجود دارد.



در بینایی نیز سازوکاری مشابه وجود دارد که بخشی از آن به سازگاری بینایی مربوط می‌شود. دستگاه بینایی دائماً خود را با شرایط موجود هماهنگ می‌کند. به‌همین‌دلیل، تغییرات تازه در محیط معمولاً توجه بیشتری ایجاد می‌کنند، درحالی‌که محرک‌هایی که مدت زیادی تقریباً بدون تغییر باقی می‌مانند، می‌توانند پاسخ کمتری در دستگاه بینایی ایجاد کنند.



در این صورت چرا وقتی به یک اتاق نگاه می‌کنیم، دیوار، میز یا وسایل دیگر بعد از چند لحظه از دیدمان محو نمی‌شوند؟ بخشی از پاسخ به حرکت‌های بسیار ریز چشم مربوط می‌شود. حتی وقتی فکر می‌کنیم نگاهمان کاملاً ثابت است، چشم‌ها حرکت‌های کوچکی دارند. همین حرکت‌ها باعث می‌شوند تصویر اجسام کمی روی شبکیه جابه‌جا شود و ورودی بینایی کاملاً ثابت نماند.



بررسی‌ها نشان داده‌اند با کمتر شدن این حرکت‌های ریز چشم، احتمال محوشدن یک محرک ثابت بیشتر می‌شود و با افزایش دوباره آن‌ها، همان محرک می‌تواند دوباره دیده شود. یعنی همین حرکت‌های کوچک به چشم کمک می‌کنند تصویر محیط برای مدت طولانی کاملاً ثابت نماند.



البته هر چیز ثابتی از دید ما ناپدید نمی‌شود. محوشدگی تروکسلر بیشتر به عواملی مثل کنتراست، محل قرارگرفتن محرک در میدان دید و ثابت‌ماندن نگاه بستگی دارد و معمولاً در اجسام کم‌رنگ اطراف نقطه‌ای که به آن خیره شده‌ایم، واضح‌تر دیده می‌شود.



چطور ممکن است چیزی درست روبه‌رویمان باشد، اما متوجه آن نشویم؟





تصور کنید مشغول تماشای یک مسابقه بسکتبال هستید. قرار است تعداد پاس‌های یکی از تیم‌ها را بشمارید. با دقت بازیکنان را دنبال می‌کنید، توپ را زیر نظر دارید و تلاش می‌کنید حتی یک پاس را از دست ندهید. ناگهان فردی با لباس گوریل وارد زمین می‌شود، از میان بازیکنان عبور می‌کند، چند لحظه مقابل دوربین می‌ایستد و سپس خارج می‌شود. آیا متوجه حضورش خواهید شد؟



شاید با خودتان بگویید: «معلوم است! مگر می‌شود یک گوریل درست مقابل چشم آدم باشد و دیده نشود؟» اما پژوهش‌های روان‌شناسی شناختی نشان می‌دهند که اتفاقاً ممکن است.



در سال ۱۹۹۹، پژوهشی انجام شد که در آن پژوهشگران از تعدادی شرکت‌کننده داوطلب خواستند هنگام تماشای ویدئوهایی از بازیکنان بسکتبال، روی شمارش پاس‌ها تمرکز کنند. هنگام پاس دادن، ناگهان فردی با لباس گوریل یا زنی با چتر از جلوی دوربین رد می‌شد.



نتیجه جالب بود: از میان ۱۹۲ نفری که داده‌هایشان بررسی شدند، ۴۶ درصد اصلاً متوجه اتفاق غیرمنتظره نشدند. این آمار مربوط به همه حالت‌های آزمایش است؛ چه زمانی که فردی با لباس گوریل وارد تصویر می‌شد و چه زمانی که زنی با چتر از صحنه عبور می‌کرد. همچنین مشخص شد هرچه افراد بیشتر درگیر کار اصلی باشند، یا اتفاق غیرمنتظره ارتباط کمتری با چیزی داشته باشد که به آن توجه کرده‌اند، احتمال ندیدن آن بیشتر می‌شود. به این پدیده نابینایی ناشی از بی‌توجه گفته می‌شود.



نکته اینجاست که دیدن با متوجه‌شدن یکی نیست. تصویر گوریل به چشم شرکت‌کنندگان می‌رسید، اما توجهشان آن‌قدر درگیر شمارش پاس‌ها بود که بسیاری اصلاً متوجه حضورش نشدند. این پدیده با نقطه کور فرق دارد. در نقطه کور، چشم واقعاً اطلاعاتی دریافت نمی‌کند، اما در نابینایی ناشی از بی‌توجهی، اطلاعات وجود دارد و این توجه ماست که از کنار آن می‌گذرد.



نمونه‌های مشابه را در زندگی روزمره نیز تجربه می‌کنیم؛ مثلاً دنبال چیزی در اتاق می‌گردیم و بعد می‌بینیم تمام مدت جلوی چشممان بوده است. پس ممکن است چیزی را ببینیم، بی‌آنکه واقعاً متوجه آن شده باشیم. و عجیب‌تر اینکه معمولاً تا زمانی که توجهمان به آن جلب نشود، حتی نمی‌دانیم چه چیزی را ندیده‌ایم.





چرا مغز همه‌چیز را به آگاهی ما راه نمی‌دهد؟





حالا به سؤال اصلی می‌رسیم: چرا دستگاه بینایی ما به این صورت رفتار می‌کند؟ چرا بینی را معمولاً نادیده می‌گیریم، نقطه کور را احساس نمی‌کنیم، محرک‌های ثابت گاهی محو می‌شوند و ممکن است حضور یک گوریل را درست مقابل چشممان تشخیص ندهیم؟



برای پاسخ، باید به یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان چشم و مغز توجه کنیم. چشم نور را دریافت می‌کند، اما تجربه دیداری ما حاصل پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی است. نور ورودی در شبکیه به سیگنال‌های عصبی تبدیل می‌شود و این اطلاعات در مسیرهای مختلف دستگاه بینایی پردازش می‌شوند. این پردازش شامل ویژگی‌هایی مانند رنگ، حرکت، لبه‌ها، جهت، شکل و موقعیت اجسام است. اما مسئله اینجاست که همه اطلاعات موجود در محیط نمی‌توانند به یک اندازه در مرکز توجه ما قرار بگیرند.



فرض کنید در یک خیابان شلوغ راه می‌روید. ماشین‌ها در رفت‌وآمد هستند، آدم‌ها از کنارتان رد و تابلوها و نورها مدام وارد میدان دیدتان می‌شوند. بااین‌حال، نمی‌توانید به همه این جزئیات به یک اندازه توجه کنید. مغز نمی‌تواند همه چیزهایی را که می‌بینیم با دقت یکسان دنبال کند. به‌همین‌دلیل، بیشتر توجه ما روی چیزهایی می‌رود که در آن لحظه به کارمان می‌آیند یا اهمیت بیشتری دارند، فرایندی که به آن توجه انتخابی گفته می‌شود.



توجه انتخابی فقط تعیین نمی‌کند به چه چیزی نگاه کنیم؛ می‌تواند بر نحوه پردازش همان چیزی که می‌بینیم نیز اثر بگذارد. مثلاً اگر در خیابان دنبال یک تاکسی زرد باشید، رنگ و شکل خودروها برایتان مهم‌تر می‌شود. اما اگر دنبال دوستتان بگردید، چهره، لباس یا قد افراد بیشتر توجهتان را جلب می‌کند. خیابان همان خیابان است؛ چیزی که تغییر کرده، این است که مغز کدام اطلاعات را در اولویت قرار می‌دهد.



البته توجه تنها عامل مؤثر بر دیدن نیست. همان‌طور که اشاره کردیم دستگاه بینایی به محرک‌های ثابت و تکراری نیز به‌مرور عادت می‌کند و حساسیتش نسبت به آن‌ها تغییر می‌کند. تجربه‌های گذشته و انتظارهای ما نیز می‌توانند بر برداشت ما از آنچه می‌بینیم اثر بگذارند.



در واقع، مغز فقط منتظر نمی‌ماند تا اطلاعات از چشم برسد. از تجربه‌های قبلی و الگوهایی که می‌شناسد استفاده می‌کند تا حدس بزند احتمالاً چه چیزی قرار است ببیند. اگر آنچه واقعاً دریافت می‌کند با این انتظار فرق داشته باشد، برداشت خود را اصلاح می‌کند. به‌عنوان مثال، وقتی جسمی در حال حرکت است، مغز با کمک جهت و سرعت حرکت می‌تواند تا حدی موقعیت بعدی آن را پیش‌بینی کند.



با کنار هم گذاشتن این نکات، اتفاق‌هایی که تا اینجا دیدیم روشن‌تر می‌شوند. بینی بیشتر به‌دلیل ثابت و آشنا بودن و نحوه ترکیب اطلاعات دو چشم از مرکز توجه کنار می‌رود. نقطه کور جایی است که اصلاً گیرنده نوری وجود ندارد و دستگاه بینایی جای خالی آن را با اطلاعات اطراف کامل می‌کند. در محوشدگی تروکسلر، ثابت‌ماندن محرک و حرکت‌های ظریف چشم اهمیت دارند و در نابینایی ناشی از بی‌توجهی، ممکن است چیزی درست جلوی چشممان باشد اما چون توجهمان جای دیگری است، متوجه آن نشویم.



این پدیده‌ها علت یکسانی ندارند، اما همگی یک چیز را نشان می‌دهند: آنچه ما می‌بینیم، نسخه کامل و دست‌نخورده‌ای از تمام اطلاعاتی نیست که به چشم می‌رسد.





آیا آنچه می‌بینیم، تمام واقعیت است؟





پژوهشگران علوم اعصاب، از مفهوم توهم کنترل‌شده برای توصیف تجربه آگاهانه استفاده می‌کنند. منظور آن‌ها این نیست که جهان بیرونی وجود ندارد یا هرچه می‌بینیم خیالی است؛ بلکه بر این نکته تأکید می‌کنند که تجربه ما از جهان، حاصل تعامل اطلاعات حسی با فرایندهای پردازشی و پیش‌بینی‌های مغز است.



مغز درون جمجمه قرار دارد و مستقیماً با اشیای بیرونی تماس ندارد. آنچه در اختیارش قرار می‌گیرد، پیام‌های عصبی حاصل از فعالیت گیرنده‌های حسی است. از روی همین پیام‌هاست که باید اطلاعاتی درباره اجسام، فاصله‌ها، حرکت‌ها و اتفاقات اطراف ما استخراج شود. درک ما از جهان فقط به اطلاعاتی که در همان لحظه به چشم و گوش می‌رسد وابسته نیست، مغز برای معنا دادن به این اطلاعات، از تجربه‌های گذشته نیز استفاده می‌کند.



به‌عنوان مثال، صدای بلندی که می‌شنویم می‌تواند ناشی از بسته‌شدن در، برخورد یک جسم یا رویدادی دیگر باشد. دستگاه عصبی باید از اطلاعات موجود و زمینه‌ای که صدا در آن شنیده شده است، برای تفسیر علت احتمالی آن استفاده کند. در بینایی نیز مسئله مشابهی وجود دارد.



ما معمولاً جهان را پیوسته، روشن و سرشار از جزئیات تجربه می‌کنیم، اما پژوهش‌های بینایی نشان می‌دهند که اطلاعات دریافتی، میزان توجه و کیفیت پردازش در تمام بخش‌های میدان دید یکسان نیست. گاهی اطلاعاتی در دسترس است که متوجه آن نمی‌شویم. گاهی اطلاعاتی وجود ندارد و دستگاه بینایی تجربه‌ای پیوسته از آن ناحیه می‌سازد. گاهی نیز با تغییر توجه یا حرکت چشم، چیزی که پیش‌تر محو شده بود دوباره ظاهر می‌شود.



این یافته‌ها به این معنا نیستند که چشم‌هایمان قابل اعتماد نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند دیدن، صرفاً ثبت تصویر جهان نیست. مغز مدام انتخاب می‌کند، حذف می‌کند، کامل می‌کند و به آنچه می‌رسد معنا می‌دهد.



حالا دوباره به بینی خود توجه کنید. از لحظه‌ای که خواندن این مقاله را شروع کردید، بینی شما تمام مدت جلوی چشمتان بوده، هیچ‌جا نرفته و هیچ تغییری نکرده است، اما احتمالاً در بیشتر این مدت اصلاً به حضورش فکر نکرده‌اید.



شاید همین مثال ساده، یکی از عجیب‌ترین واقعیت‌های ادراک را نشان دهد: ممکن است چیزی درست مقابل چشم ما باشد، اما تا وقتی توجه و آگاهی ما به آن نرسد، انگار اصلاً وجود ندارد. و البته بخش عجیب‌تر ماجرا اینجاست: ما معمولاً نمی‌دانیم چه چیزهایی را ندیده‌ایم. درست مثل بینی‌تان که تا چند ثانیه پیش، دوباره فراموش کرده بودید آنجاست.



منبع: دیجیاتو