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سناریوی جدید واشنگتن و اروپا برای ایران!

آمریکا و سه کشور اروپایی دیگر بدون توجه به مواضع غیرقانونی و تجاوزکارانه خود، با صدور بیانیه‌ای اتهام‌های واهی علیه ایران را تکرار کردند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۷۵
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سناریوی جدید واشنگتن و اروپا برای ایران!

به گزارش تابناک؛ آمریکا و تروئیکای اروپایی با صدور بیانیه‌ای جدید، علیه برنامه هسته‌ای ایران صف‌آرایی کردند. آن‌ها ضمن مطالبه همکاری کامل تهران با آژانس، بر مسدودسازی مسیر انتقال فناوری به ایران تأکید کردند.

آمریکا و سه کشور موسوم به تروئیکای اروپایی در ادامه مواضع غیرقانونی خود که در راستای خواسته های واشنگتن قرار دارد، بیانیه ضد ایرانی جدیدی صادر کردند.

بر اساس این گزارش، آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه‌ای با نادیده گرفتن بدعهدی‌های خود در چارچوب توافق هسته ای سال ۲۰۱۵، اعلام کردند: متعهد به جلوگیری از تأمین هرگونه مواد یا فناوری برای ایران هستیم که ممکن است در فعالیت‌های هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

آمریکا و سه کشور اروپایی بدون توجه به تأکید ایران بر قصد نداشتن برای ساخت سلاح هسته‌ای مدعی شدند: از فروش یا انتقال هرگونه موادی به ایران یا از ایران که ممکن است در ساخت سلاح‌های کشتارجمعی نقش داشته باشد، جلوگیری می‌کنیم.

این کشورها با طرح خواسته خلاف واقع، از ایران خواستند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد. 
منبع: مهر

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