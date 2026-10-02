عربستان برای حمله بزرگ آماده میشود
به گزارش تابناک؛ مقامهای منطقهای و غربی به رویترز گفتند عربستان سعودی در حال برنامهریزی برای انجام یک عملیات تهاجمی علیه شبهنظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن است؛ گزینههای مورد بررسی شامل پیشروی در امتداد ساحل برای تأمین امنیت مسیر کشتیرانی دریای سرخ یا حملهای همزمان در چند جبهه است.
در ادامه این مطلب آمده است: به گفته شش فرد مطلع از مقدمات این عملیات، این حمله که انتظار میرود طی هفتههای آینده آغاز شود، توسط نیروهای یمنی در میدان، که تحت نظارت ریاض هستند، اجرا خواهد شد و حملات هوایی عربستان نیز از آن پشتیبانی خواهد کرد.
در حالی که آمریکا هماکنون برای حمایت از عملیات ریاض در یمن اطلاعات نظامی ارائه میکند و برخی کشورهای منطقهای و اروپایی نیز عمدتاً کمکهای نظامی دفاعی در اختیار عربستان قرار میدهند، این افراد گفتند انتظار نمیرود متحدان عربستان مستقیماً در عملیات رزمی مشارکت کنند. این منابع به دلیل حساسیت موضوعات امنیتی نخواستند نامشان فاش شود.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ و در رأس یک ائتلاف عربی وارد جنگ داخلی یمن شد تا از دولت به رسمیت شناختهشده بینالمللی حمایت کند؛ دولتی که حوثیها آن را از پایتخت، صنعا، بیرون رانده بودند. آتشبسی که در سال ۲۰۲۲ میان طرفهای درگیر برقرار شد، عمدتاً پابرجا ماند تا اینکه امسال، در پی سرریز جنگ ایران، حوثیها حملات موشکی و پهپادی علیه کشتیهای سعودی و زیرساختهای نفتی این کشور را آغاز کردند.
به گفته افراد مطلع از طرحها، یکی از اهداف اصلی حمله برنامهریزیشده عربستان ــ که پیش از این گزارش نشده بود ــ عقب راندن پیشرویهای سریع حوثیها در ماه گذشته است؛ زمانی که آنها در امتداد ساحل به سمت جنوب پیشروی کردند و کنترل تنگه بابالمندب را به دست گرفتند.
مقامهای خلیجی و یمنی گفتند سعودیها دو گزینه احتمالی را برای این حمله بررسی میکنند: نخست، حملهای محدود و متمرکز به منطقه اطراف بابالمندب؛ و دوم، عملیاتی گستردهتر که شامل حملات هماهنگ در چند جبهه دیگر در استانهای البیضاء، مأرب، تعز و الجوف نیز باشد.
به گفته تمامی این مقامها، بسته به مقیاس عملیات، ممکن است بیش از ۱۰۰ هزار نیروی یمنی برای این حمله بسیج شوند.
سخنگویان دولتهای سعودی و یمن، گروه حوثی و ارتش آمریکا بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این برنامههای عربستان پاسخ ندادند.
بابالمندب گذرگاه خروجی جنوبی دریای سرخ و یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان مدیترانه و آسیاست؛ مسیری که امسال و در شرایطی که تنگه هرمز عملاً در اثر جنگ ایران بسته شده، اهمیت بیشتری بهعنوان مسیر جایگزین هرمز پیدا کرده است.
دیپلماتهای غربی و یک مقام خلیجی گفتند ریاض به این نتیجه رسیده است که تا زمانی که حوثیها کنترل بابالمندب را در اختیار دارند و از این طریق اهرم فشار قابلتوجهی در سطح جهانی به دست آوردهاند، نمیتواند وارد مذاکرات جدید صلح با آنها شود.
شش فرد مطلع از مقدمات عملیات نتوانستند زمان دقیقی برای آغاز حمله ارائه کنند. برآوردهای آنها از یک هفته آینده تا پس از انتخابات میاندورهای آمریکا در اوایل نوامبر متفاوت بود.
مایکل راتنی، سفیر پیشین آمریکا در عربستان سعودی، گفت انتظار دارد این حمله بر منطقهای محدود متمرکز باشد و از نظر دامنه، قطعاً کوچکتر از عملیات تحت رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵ باشد که هدف آن شکست و عقبراندن حوثیها بود.
او افزود: «آنها هرچقدر که میخواهند حوثیها را کاملاً شکست دهند، به همان اندازه نیاز دارند به وضعیت پیش از آن بازگردند؛ یعنی زمانی که حوثیها هنوز مناطقی در امتداد بابالمندب را تحت کنترل نداشتند.»
او گفت: «در حالت ایدهآل، این باید عملیاتی نسبتاً محدود برای بازپسگیری مناطق ساحلی و بازگرداندن تردد عادی دریایی باشد.»
حوثیها پس از تضعیف حزبالله توسط اسرائیل در لبنان طی سه سال گذشته، به قدرتمندترین متحد ایران در خاورمیانه تبدیل شدهاند.
حملهای تحت هدایت عربستان علیه این گروه، به معنای ایجاد یک کانون تنش جدید در منطقهای خواهد بود که از زمان حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به رهبری حماس علیه اسرائیل و جنگ متعاقب آمریکا و اسرائیل علیه ایران، درگیر درگیریهای گسترده بوده است.
ترامپ، ترکیه و پاکستان
واشنگتن، قدرتمندترین متحد عربستان، برای حمایت از عملیات هوایی این کشور در یمن، مشاوران نظامی و اطلاعات، از جمله اطلاعات مربوط به اهداف، در اختیار ریاض قرار میدهد؛ این موضوع را یکی از دیپلماتهای غربی گفت.
با این حال، دامنه این حمایت ممکن است محدود باشد. رویترز پیشتر گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درخواستهای محمد بن سلمان، حاکم بالفعل عربستان، برای حمایت مستقیم نظامی، از جمله حملات هوایی، را رد کرده است.
مقامهای پاکستانی و منطقهای گفتند ترکیه و پاکستان که عربستان ماه گذشته با آنها توافق دفاعی مشترک امضا کرد، تجهیزات نظامی در اختیار ریاض قرار دادهاند و عربستان از این تجهیزات در یمن استفاده میکند.
یک مقام دولت پاکستان گفت ماه گذشته این کشور چهار هواپیمای باری حامل تجهیزاتی از جمله سامانههای پدافند هوایی، توپخانه سبک، پهپاد و سامانههای مقابله با پهپاد را به عدن، مقر دولت مورد حمایت عربستان در یمن، ارسال کرد.
به گفته یک مقام پاکستانی دیگر، یک مقام خلیجی و یک دیپلمات غربی، مشاوران نظامی پاکستانی نیز در کنار همتایان سعودی خود در محل حضور دارند تا از نیروهای یمنی حمایت کنند.
این منابع افزودند پهپادهای ترکیهای که عربستان پیش از جنگ کنونی خریداری کرده بود نیز بر فراز یمن به کار گرفته شدهاند.
به گفته مقامهای منطقهای، یکی از نگرانیهای اصلی عربستان برای آغاز عملیات جدید در یمن، نحوه حفاظت از تأسیسات نفتی و دیگر زیرساختهای این کشور در برابر حملات پهپادی و موشکی حوثیهاست. این مقامها گفتند ریاض از چند متحد خود برای دریافت سامانههای دفاعی درخواست کمک کرده است.
به گفته دومین مقام پاکستانی، پاکستان بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نیرو را برای کمک به دفاع از مرزهای زمینی عربستان و مقابله با حملات پهپادی و موشکی در این کشور مستقر کرده است.
این مقام گفت نیروهای پاکستانی در چند مرحله، از سال گذشته و همچنین پس از تشدید اخیر تنشها، وارد عربستان شدهاند.
او افزود اسلامآباد هنوز هیچ تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن با هدف مشارکت در عملیات رزمی نگرفته است.
وزارتخانههای دفاع پاکستان و ترکیه به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره حمایت نظامی آنها از ریاض پاسخ ندادند.
فرانسه نیز اعلام کرده است که برای کمک به حفاظت از شهر بندری ینبع در دریای سرخ، سامانههای دفاعی و نیرو به عربستان اعزام خواهد کرد.
نیروهای یمنی از هم گسیخته
هرگونه عملیات زمینی در داخل یمن به نیروهای مختلف و پراکنده یمنی متکی خواهد بود؛ نیروهایی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی در مراحل قبلی جنگ داخلی یمن آنها را مسلح و آموزش داده بودند، زمانی که این درگیری به بنبستی خونین رسیده بود.
محمد الباشا، تحلیلگر یمنی، گفت: «بسیاری از نیروهای ضدحوثی همچنان سازمانیافته یا آماده انجام عملیات تهاجمی مستمری نیستند که برای عقب راندن یک نیروی نظامی منسجم حوثی لازم است. آنها همین حالا نیز در حال آزموده شدن هستند، زیرا حوثیها همزمان در چند جبهه فشار وارد میکنند.»
نیروهای یمنی در زمستان گذشته بیش از پیش دچار شکاف شدند؛ زمانی که نیروهای جنوبی مورد حمایت امارات تلاش کردند مناطقی در شرق را تصرف کنند و برنامههای خود برای جدایی را اعلام کردند. این تلاش پس از مجموعهای از درگیریها با شکست آنها در برابر نیروهای مورد حمایت عربستان پایان یافت.
علی شهابی، تحلیلگر سیاسی سعودی نزدیک به دیدگاههای دولت عربستان، هشدار داد که نتیجه هرگونه حمله عربستان علیه حوثیها به عملکرد نیروهای زمینی بستگی خواهد داشت.
او گفت: «اولویت تاکنون دفاع از مواضع موجود در میدان و تثبیت جبهه بوده است، اما قطعاً آنها وارد مرحله تهاجمی خواهند شد.»
او افزود: «موفقیت تا حد زیادی به کیفیت عملکرد نیروهای محلی بستگی دارد.»
منبع: انتخاب