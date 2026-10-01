بدرالسادات عراقچی، خواهر وزیر امور خارجه درگذشت
بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۳۳| |
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به گزارش تابناک، بدرالسادات عراقچی، خواهر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درگذشت.
پایگاه اطلاعرسانی دولت با انتشار این خبر اعلام کرد که وزیر امور خارجه به سوگ خواهر خود نشسته است.
جزئیات بیشتری درباره، زمان و مراسم تشییع و خاکسپاری بدرالسادات عراقچی تاکنون منتشر نشده است.
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