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توقف ناگهانی پروازهای فلای دبی به تل‌آویو

فلای دبی که روزانه ۱۰ پرواز رفت و برگشت بین دبی و تل‌آویو داشت، به دنبال حادثه پرواز جنجالی چهارشنبه گذشته پروازهایش را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۵۶
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تعلیق پرواز

به گزارش تابناک؛ روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت اعلام کرد که پروازهای شرکت هواپیمایی فلای دبی امارات به تل آویو به مدت ۶ روز به حالت تعلیق درآمده است.

پیشتر فرودگاه تبوک عربستان اعلام کرده بود که صبح چهارشنبه پیام درخواست کمک اضطراری از یک پرواز شرکت فلای‌دبی دریافت کرده و در پی آن وضعیت اضطراری در فرودگاه اعلام شده است.

بر اساس اعلام فرودگاه تبوک، هواپیمای فلای‌دبی پس از تغییر وضعیت پروازی خود، به سلامت در این فرودگاه فرود آمد، اما خلبان و کمک‌خلبان هواپیما مصدوم و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند. همچنین خدمات لازم به مسافران در سالن فرودگاه ارائه شد.

فرودگاه تبوک اعلام کرد که با شرکت فلای‌دبی برای تامین یک هواپیمای جایگزین هماهنگی انجام شده و روند تحقیقات لازم درباره این حادثه از سوی مراجع تخصصی در حال انجام است.

این حادثه در حالی رخ داده است که رسانه‌های صهیونیستی صبح امروز گزارش‌هایی درباره وضعیت اضطراری یک فروند بوئینگ ۷۳۷ فلای‌دبی در مسیر دبی به تل‌آویو منتشر کرده بودند.

بر اساس این گزارش‌ها، هواپیما که بیش از ۱۵۰ مسافر داشت، هنگام عبور از حریم هوایی اردن ابتدا کد اضطراری ۷۷۰۰ و سپس کد ۷۵۰۰ را مخابره کرده بود. کد ۷۷۰۰ برای اعلام وضعیت اضطراری عمومی و کد ۷۵۰۰ برای اعلام مداخله غیرقانونی یا احتمال هواپیماربایی استفاده می‌شود.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین مدعی شدند هواپیما پس از فعال شدن این کدها از مسیر اصلی خود منحرف شد، برای مدتی ارتباط آن قطع شد و با کاهش قابل توجه ارتفاع، مسیر خود را به سمت عربستان تغییر داد.

بر اساس همین گزارش‌ها، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی برای بررسی وضعیت هواپیما به آسمان منطقه اعزام شدند و مقام‌های امنیتی و نظامی این رژیم نیز نیروهای خود را در حالت آماده‌باش قرار دادند.

با این حال، فرودگاه تبوک در اطلاعیه خود ضمن تأیید فرود اضطراری هواپیما، از ارائه جزئیات درباره علت این وضعیت خودداری و اعلام کرد که تحقیقات مراجع ذی‌ربط ادامه دارد.

فرودگاه تبوک همچنین تاکید کرد که به مقررات و دستورالعمل‌های سازمان هواپیمایی کشوری و توافق‌های بین‌المللی مرتبط با ایمنی ناوبری هوایی پایبند است.
منبع: ایرنا

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تعلیق پرواز فلای تودی عربستان شرکت هواپیمایی حریم هوایی ایران تل آویو
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