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قیمت طلا و سکه در آخرین معاملات هفته

بازار طلا و سکه هفته را با نوسان به پایان رساند؛ طلای ۱۸ عیار به ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار تومان و سکه طرح جدید به ۲۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
کد خبر: ۱۳۹۶۹۵۰
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قیمت سکه و طلا

به گزارش گروه اقتصادی تابناک، بازار طلا و سکه در هفته جاری تحت تأثیر نوسانات طلای جهانی، نرخ ارز و انتظارات معامله‌گران، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت.

اونس جهانی طلا که در ابتدای هفته در محدوده ۴۳۰۰ دلار قرار داشت، در میانه معاملات تا حوالی ۴۱۵۰ دلار کاهش یافت، اما در ادامه بخشی از افت خود را جبران کرد و در پایان هفته به حدود ۴۱۸۴ دلار رسید.

در بازار داخلی نیز قیمت طلا و سکه تحت تأثیر تحولات بازار جهانی و ارز نوسان داشت، هرچند کاهش قیمت اونس به افت متناسب قیمت‌ها در بازار داخلی منجر نشد.

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در آخرین معاملات هفته، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۵ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورد. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز به ۳۴ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان رسید.

مظنه تهران در پایان هفته ۱۱۲ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان ثبت شد.

در بازار سکه، سکه طرح جدید ۲۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان معامله شد و قیمت سکه طرح قدیم به ۲۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

همچنین نیم‌سکه ۱۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۷۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شدند. سکه گرمی نیز در آخرین معاملات هفته ۳۷ میلیون تومان معامله شد.

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