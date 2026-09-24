طلای جهانی از افزایش بیشتر بازماند
به گزارش تابناک، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری، با تغییر اندکی ۴۲۹۱ دلار و ۴۸ سنت معامله شد. معاملات این فلز روز گذشته با ۰.۲ درصد کاهش بسته شده بود.
قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۲ درصد افزایش، به ۴۳۲۶ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
به نظر میرسد افزایش فشارهای تورمی در آمریکا و تقویت وضعیت اقتصادی، فدرال رزرو را در آستانه انتخابات سراسری سرنوشتساز به سمت افزایش نرخ بهره سوق میدهد. در همین حال، معاملهگران روی احتمال اجرای دومین افزایش متوالی نرخ بهره در اواخر اکتبر، شرطبندی بیشتری کردهاند.
«راس مکسول»، مدیر ارشد راهبردی در شرکت «ویتی مارکتس» (VT Markets)، گفت: سرمایهگذاران اکنون بر رویکرد نرخهای بهره بالاتر برای مدت طولانیتر فدرال رزرو پس از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته، نوسانات دلار آمریکا و بازده اوراق خزانهداری و همچنین تحولات خاورمیانه مرتبط با خطرات عرضه نفت و انرژی تمرکز دارند.
او افزود: هرگونه سیگنال روشن درباره افزایش دوباره نرخ بهره میتواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.
قیمت نفت در معاملات روز جاری اندکی کاهش یافت.
بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره پایه خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ درصد تا ۴ درصد رساند. افزایش فشارهای تورمی و تقویت اقتصاد آمریکا به نظر میرسد فدرال رزرو را به سمت افزایش دوباره نرخ بهره در آستانه انتخابات مهم این کشور سوق داده است؛ بهطوری که معاملهگران روی دومین افزایش متوالی نرخ بهره در اواخر اکتبر شرط بندی بیشتری کردهاند.
در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده میشود، نرخ بهره بالا بر جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر میگذارد.
دادههای روز چهارشنبه نشان داد فعالیت کسبوکارها در آمریکا در سپتامبر با سریعترین سرعت در بیش از پنج سال گذشته رشد کرده و تقاضای قوی فشار بر زنجیرههای تامین را افزایش داده و قیمتها را بالاتر برده است.
بر اساس گزارش رویترز، «دانیلا کورسینی»، اقتصاددان بانک «اینتسا سانپائولو»، در یادداشتی نوشت: در سناریوی پایه ما، انتظار میرود فلزات گرانبها فاقد جهتگیری مشخصی باشند، هرچند احتمالا نوسانات همچنان بالا باقی خواهد ماند. قیمت طلا ممکن است برای چند فصل در سطحی نزدیک به میانگین ۴۲۰۰ دلار معامله شود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۲۳ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۵۵ دلار و ۶۹ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش، به ۱۲۶۹ دلار و ۴۶ سنت رسید.