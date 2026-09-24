En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

طلای جهانی از افزایش بیشتر بازماند

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی در پی گمانه‌زنی‌ها درباره تشدید سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا و افزایش بیشتر نرخ بهره، تغییر چندانی نداشت.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۸۳
| |
619 بازدید
طلا

به گزارش تابناک، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری، با تغییر اندکی ۴۲۹۱ دلار و ۴۸ سنت معامله شد. معاملات این فلز روز گذشته با ۰.۲ درصد کاهش بسته شده بود.

 

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر با ۰.۲ درصد افزایش، به ۴۳۲۶ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.

 

به نظر می‌رسد افزایش فشار‌های تورمی در آمریکا و تقویت وضعیت اقتصادی، فدرال رزرو را در آستانه انتخابات سراسری سرنوشت‌ساز به سمت افزایش نرخ بهره سوق می‌دهد. در همین حال، معامله‌گران روی احتمال اجرای دومین افزایش متوالی نرخ بهره در اواخر اکتبر، شرط‌بندی بیشتری کرده‌اند.

 

«راس مکسول»، مدیر ارشد راهبردی در شرکت «وی‌تی مارکتس» (VT Markets)، گفت: سرمایه‌گذاران اکنون بر رویکرد نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر فدرال رزرو پس از افزایش نرخ بهره در هفته گذشته، نوسانات دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری و همچنین تحولات خاورمیانه مرتبط با خطرات عرضه نفت و انرژی تمرکز دارند.

 

او افزود: هرگونه سیگنال روشن درباره افزایش دوباره نرخ بهره می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کند.

 

قیمت نفت در معاملات روز جاری اندکی کاهش یافت.

 

بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره پایه خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ درصد تا ۴ درصد رساند. افزایش فشار‌های تورمی و تقویت اقتصاد آمریکا به نظر می‌رسد فدرال رزرو را به سمت افزایش دوباره نرخ بهره در آستانه انتخابات مهم این کشور سوق داده است؛ به‌طوری که معامله‌گران روی دومین افزایش متوالی نرخ بهره در اواخر اکتبر شرط بندی بیشتری کرده‌اند.

 

در حالی که طلا معمولا به عنوان یک پوشش ریسک در برابر تورم دیده می‌شود، نرخ بهره بالا بر جذابیت طلا به عنوان یک دارایی بدون بازده تاثیر می‌گذارد.

 

داده‌های روز چهارشنبه نشان داد فعالیت کسب‌وکار‌ها در آمریکا در سپتامبر با سریع‌ترین سرعت در بیش از پنج سال گذشته رشد کرده و تقاضای قوی فشار بر زنجیره‌های تامین را افزایش داده و قیمت‌ها را بالاتر برده است.

 

بر اساس گزارش رویترز، «دانیلا کورسینی»، اقتصاددان بانک «اینتسا سان‌پائولو»، در یادداشتی نوشت: در سناریوی پایه ما، انتظار می‌رود فلزات گران‌بها فاقد جهت‌گیری مشخصی باشند، هرچند احتمالا نوسانات همچنان بالا باقی خواهد ماند. قیمت طلا ممکن است برای چند فصل در سطحی نزدیک به میانگین ۴۲۰۰ دلار معامله شود.

 

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۴ درصد کاهش، به ۶۴ دلار و ۲۳ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۷۵۵ دلار و ۶۹ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۷ درصد افزایش، به ۱۲۶۹ دلار و ۴۶ سنت رسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طلای جهانی بازار طلا طلا قیمت نفت قیمت طلای جهانی
بازخوانی تاریخ/ ماجرای خودکشی دکتر مصدق از ترس سرپاس مختاری!
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
بازخوانی تاریخ/راز بقای کرمان، شاهرود و بیرجند در سیاه‌ترین قحطی تاریخ ایران!
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی
خروج هیئت ایرانی از مجمع عمومی هنگام سخنرانی ترامپ
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند
راه های از بین بردن بوی ادرار از روی فرش
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
تصاویر کشتار مرگبار در طلافروشی؛ اهواز نیست! +18
ویدیوی تلویزیون اسرائیل از اولین آزمایش بمب اتم ایران!
رهبر ما را بدون هیچ دلیلی ترور کردند/ از جنگ نمی‌ترسیم و از مذاکره نمی‌گریزیم / بمب اتم در اسرائیل است اما بازرسان در ایران
اسب‌های آبی پابلو اسکوبار؛ میراثی که از کنترل خارج شد
جانشین ترامپ با ایران صلح می‌کند/ ترامپ، محمد بن سلمان را مؤدبانه زیر اتوبوس انداخت
ورود دو اسکاداران سوخو ۲۵ به نیروی هوایی ایران
آناهیتا افشار و ادعای انتشار فیلم خصوصی/وقتی نگرانی مردم، ابزار تبلیغ فیلم می‌شود
چرا دهه ۴۰ و ۵۰ و ۶۰ این مدلی هستند؟!
زبان بدن معنادار پزشکیان در امروز صبح: باز هم...
گواهینامه رانندگی ۹ برابر گران شد
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۴ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۸۲ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۴ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۶۸ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۵ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۱ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
تصاویر زنان غیرمحجبه با لباس نظامی در رزمایش جانفدا  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005r6d
tabnak.ir/005r6d