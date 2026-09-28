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تابناک گزارش می دهد؛

قیمت طلا و سکه امروز / انواع سکه نسبت به دیروز چقدر افزایش داشت؟

قیمت طلا و سکه امروز باز هم غوغا کرد؛ اما سوال این است که وقتی انس جهانی طلا با سقوط ۳ درصدی روبه‌رو شده، چرا قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی باز هم بالا رفته است؟
کد خبر: ۱۳۹۶۳۶۸
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5351 بازدید
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قیمت طلا و سکه در بازار امروز
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، قیمت طلا و سکه امروز با روند صعودی همراه بوده است و به‌جز سکه گرمی که ثابت ماند همه قطعات سکه افزایش قیمت را تجربه کرد که این افزایش قیمت نشانه‌ی تقاضای پایدار و نگرانی از تورم و نوسانات ارزی است.
 
روز گذشته انس طلا ۴،۲۸۵ دلار بود و امروز به حدود ۴،۱۵۷ دلار کاهش یافت (کاهش حدود ۳٪) که این افت یک عامل بازدارنده برای رشد قیمت طلا در بازار‌های داخلی است اما همزمان با افت انس جهانی، دلار داخلی رشد ۲.۴۵٪ داشته است و به حدود ۲۴۱ هزارتومان رسیده است که این رشد دلار، مهم‌ترین محرک رشد قیمت طلا و سکه در بازار‌های داخلی است.
 

مقایسه‌ی قیمت‌ها ها با روز گذشته 

قیمت سکه امامی (طرح جدید) امروز با قیمت ۲۴۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد، در حالی که دیروز ۲۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که حدود ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان گران‌تر شده و رشدی معادل ۰/۷۷ درصد داشته است.
 
قیمت سکه بهار آزادی (طرح قدیم) امروز ۲۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت گرفت درحالی که دیروز ۲۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود که افزایش حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معادل ۰/۶۰ درصد را به ثبت رسیده است.
 
قیمت نیم سکه امروز ۱۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد، در حالی که دیروز ۱۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. یعنی حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رشد کرده که معادل ۱/۱۴ درصد است.
 
قیمت ربع سکه امروز ۶۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت گرفت، دیروز ۶۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته و با ۱/۸۴ درصد رشد، بیشترین درصد افزایش را در میان سکه‌ها داشته است همچنین قیمت سکه گرمی امروز ۳۴ میلیون تومان است و دیروز هم همین مبلغ بود که بدون تغییر و ثابت مانده است.
 
قیمت طلای ۱۸ عیار (هر گرم) امروز ۲۴ میلیون و ۷۵ هزار و ۴۴۲ تومان است، در حالی که دیروز ۲۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان بود. حدود ۱۸۵ هزار و ۴۴۲ تومان افزایش یافته که رشدی معادل ۰/۷۸ درصد دارد.
 
بازار امروز با روند صعودی ملایم همه قطعات سکه همراه بوده است به طوری که ربع سکه با ۱/۸۴ درصد بیشترین رشد را داشت و نیم سکه با ۱/۱۴ درصد در جایگاه دوم رشد قیمتی قرار دارد و پس از آن سکه امامی با ۰/۷۷ درصد و طلای ۱۸ با ۰/۷۸ درصد رشد تقریباً مشابهی دارند که به نظرمی رسد این ناهماهنگی نشان دهنده کاهش ارزش ذاتی طلای جهانی به دلیل افت انس است که باعث شده سکه‌ها سریع‌تر از طلا رشد نکنند و فاصله‌ی سکه از ارزش ذاتی‌اش کم شود. 
 

کدام‌قطعه بیشتر از همه جیب‌تان را خالی می کند؟

 
به نظرمی رسد اگر دلار داخلی به رشد خود ادامه دهد قیمت طلا و سکه باز هم در مسیر صعود خواهد ماند، اما اگر انس جهانی کاهشی شود می‌تواند رشد داخلی را کندتر کند، اما در میان مدت احتمالا اگر فشار ارزی ادامه دار باشد می‌توان انتظار رشد بیشتر قیمت‌ها را داشت. 
 
 البته اگر انس به زیر ۴،۰۰۰ دلار برسد، قیمت طلا و سکه در بازار داخلی با فشار نزولی مواجه خواهد شد و چنانچه نرخ دلار تثبیت شود، رشد سکه‌ها متوقف خواهد شد و حباب سکه ممکن است بترکد؛ بنابراین کسانی که قصد خرید دارند باید توجه داشته باشند که با توجه به حباب غیرمنطقی و نوسانات بالا، ریسک بالاتری وجود دارد و بهتر است به جای سکه که حباب بیشتری دارد، طلای آب‌شده یا شمش برای سرمایه گذاری خریداری کنندچراکه ارزش ذاتی طلا را نشان می‌دهد، اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید طلا همچنان یک دارایی امن در برابر تورم است، اما نقطه‌ی ورود به بازار بسیار مهم است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
21
پاسخ
سکه و طلا رو هر وقت توو ایران بخری سود کردی. بیخود از این خبرها ننویس. از زمانی که سکه ۱ میلیون تومن شد تا هزار تومن ارزون میشد همین اخبار و هی تکرار میکردین. الان سکه چنده؟
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
3
1
پاسخ
خیلی تلخ بود اما برای همه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
12
پاسخ
مردم دارند له میشن.شما فقط هرروز خبر میدید.تا شما مدیریت را یاد بگیرید،عمر چندتا نسل تمام شده.
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