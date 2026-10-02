آزادراه قزوین–کرج قفل شد!

رئیس پلیس راه استان قزوین از برخورد چهار وسیله نقلیه و واژگونی کامیون حامل بار سیب در آزادراه قزوین–کرج خبر داد و گفت: این حادثه ۲ لاین مسیر را حدود ۲ ساعت مسدود کرد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: ساعت ۴:۳۰ بامداد امروز در کیلومتر ۱۰ لاین جنوبی آزادراه قزوین–کرج، حوالی شهر محمدیه، یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه اتوبوس برخورد کرد.

وی افزود: پس از برخورد اولیه، پژو ۴۰۵ با یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه کامیون باری بنز نیز برخورد داشت که در پی برخورد با کامیون بنز، این خودرو که حامل بار سیب بود، در سطح آزادراه واژگون شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در پی واژگونی کامیون و ریختن بار سیب در سطح آزادراه، ۲ لاین عبوری مسدود شد و تردد خودروها در این محدوده با اختلال مواجه شد.

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تقی‌خانی با اشاره به حضور به‌موقع مأموران پلیس راه در محل حادثه گفت: مأموران ضمن ایمن‌سازی محدوده و مدیریت تردد، اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع تصادفات ثانویه انجام دادند.

وی تصریح کرد: عملیات پاکسازی و جمع‌آوری بار ریخته‌شده و جابه‌جایی کامیون با حضور عوامل اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جرثقیل حاضر در محل انجام شد و پس از حدود ۲ ساعت، با توجه به حجم بار ریخته‌شده در سطح آزادراه، مسیر به‌طور کامل پاکسازی و برای عبور و مرور خودروها بازگشایی شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین علت این حادثه را تغییر مسیر ناگهانی سواری پژو ۴۰۵ اعلام کرد و گفت: بی‌احتیاطی و رعایت نکردن مقررات رانندگی علاوه بر احتمال وارد شدن خسارات جانی و مالی، می‌تواند موجب ایجاد اختلال در تردد و گرفتار شدن تعداد زیادی از کاربران جاده‌ای شود.

تقی‌خانی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به مسیر و پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی همه کاربران جاده دارد.

منبع: ایرنا