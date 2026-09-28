سخنگوی مرکز پیش‌بیمارستانی اصفهان از واژگونی یک دستگاه خودروی پژوپارس در جاده چنارود، پیش از روستای «کلیچه» از توابع شهرستان چادگان خبر داد و گفت: در این حادثه پدر و مادر خانواده جان باختند و سه فرزند آنان نیز مصدوم شدند.

جان باختن پدر و مادر و مصدومیت فرزندان در واژگونی پژو پارس

به گزارش تابناک، عباس عابدی، سخنگوی مرکز پیش‌بیمارستانی اصفهان اعلام کرد: پس از دریافت گزارش واژگونی خورو در ساعت ۹:۲۱ صبح امروز، سه واحد امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: متأسفانه به‌دلیل شدت جراحات وارده، پدر ۴۰ ساله و مادر ۴۲ ساله این خانواده در دم جان خود را از دست داده بودند.

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سخنگوی مرکز پیش‌بیمارستانی اصفهان ادامه داد: سه کودک این خانواده نیز در این حادثه مصدوم شدند که امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، آنان را برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان بوعلی چادگان منتقل کردند.

شهرستان چادگان در ۱۲۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد..

منبتع: ایرنا