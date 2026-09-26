تصادف سنگین و واژگونی مینی بوس در بزرگراه کردستان
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به گزارش تابناک، آتشنشانی تهران اعلام کرد: برخورد یک دستگاه مینیبوس با چند دستگاه خودرو منجر به واژگونی مینی بوس در بزرگراه کردستان شد.
بنا بر این گزارش، متاسفانه در این حادثه ۳ نفر جان خود را از دست دادند.
جلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام حادثه تصادف در بزرگراه کردستان، بلوار آزادگان، سه ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه مینیبوس با ۱۵ سرنشین مرد، به دلایل نامشخصی هنگام حرکت با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و یک دستگاه خودروی کیا برخورد کرده است.
ملکی ادامه داد: مینیبوس پس از برخورد با این دو خودرو، از مسیر خود منحرف شده و با گاردریلها، درختان و تجهیزات برقرسانی میانی بلوار برخورد کرده و پس از تخریب آنها، واژگون شده بود. سرنشینان مینیبوس نیز داخل خودرو محبوس شده بودند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران با اشاره به تلفات این حادثه گفت: در مجموع، سه نفر از سرنشینان مینیبوس جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند که برخی از آنها دچار مصدومیتهای شدید شده بودند.
وی با بیان اینکه پنج نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند، اظهار کرد: این افراد شامل یک زن عابر پیاده، دو مرد سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ و دو زن سرنشین خودروی کیا بودند که برای بررسی وضعیت جسمانی و دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
ملکی با اشاره به نشت گازوئیل در محل حادثه گفت: در پی این حادثه مقداری گازوئیل در محل نشت کرده بود که آتشنشانان اقدامات ایمنسازی لازم را انجام دادند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران افزود: پس از پایان عملیات و ایمنسازی محل، آتشنشانان به ایستگاههای خود بازگشتند و محل حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد.