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تصادف سنگین و واژگونی مینی بوس در بزرگراه کردستان

آتش‌نشانی تهران از حادثه تصادف و واژنی یک دستگاه مینی‌بوس در بزرگراه کردستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۲
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تصادف

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، آتش‌نشانی تهران اعلام کرد: برخورد یک دستگاه مینی‌بوس با چند دستگاه خودرو منجر به واژگونی مینی بوس در بزرگراه کردستان شد.

بنا بر این گزارش، متاسفانه در این حادثه ۳ نفر جان خود را از دست دادند.

جلال ملکی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در پی اعلام حادثه تصادف در بزرگراه کردستان، بلوار آزادگان، سه ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل مشاهده کردند یک دستگاه مینی‌بوس با ۱۵ سرنشین مرد، به دلایل نامشخصی هنگام حرکت با یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ و یک دستگاه خودروی کیا برخورد کرده است.

ملکی ادامه داد: مینی‌بوس پس از برخورد با این دو خودرو، از مسیر خود منحرف شده و با گاردریل‌ها، درختان و تجهیزات برق‌رسانی میانی بلوار برخورد کرده و پس از تخریب آن‌ها، واژگون شده بود. سرنشینان مینی‌بوس نیز داخل خودرو محبوس شده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با اشاره به تلفات این حادثه گفت: در مجموع، سه نفر از سرنشینان مینی‌بوس جان خود را از دست دادند و ۱۲ نفر دیگر مصدوم شدند که برخی از آن‌ها دچار مصدومیت‌های شدید شده بودند.

وی با بیان اینکه پنج نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند، اظهار کرد: این افراد شامل یک زن عابر پیاده، دو مرد سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ و دو زن سرنشین خودروی کیا بودند که برای بررسی وضعیت جسمانی و دریافت خدمات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

ملکی با اشاره به نشت گازوئیل در محل حادثه گفت: در پی این حادثه مقداری گازوئیل در محل نشت کرده بود که آتش‌نشانان اقدامات ایمن‌سازی لازم را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران افزود: پس از پایان عملیات و ایمن‌سازی محل، آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود بازگشتند و محل حادثه برای بررسی علت وقوع تصادف به عوامل پلیس راهور تحویل داده شد.

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بزرگراه کردستان تصادف مینی بوس واژگونی مینی بوس مصدومیت
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