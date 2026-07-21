هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بامداد سه‌شنبه بر اساس گزارش‌های اولیه نوشت که در جریان حادثه دریایی نزدیک سواحل عمان، یک کشتی هدف قرار گرفته است. دقایقی بعد سازمان عملیات دریایی انگلیس تایید کرد که گزارش‌هایی درباره حادثه امنیتی برای یک نفتکش در تنگه هرمز و نزدیکی عمان دریافت کرده است.

این سازمان در بیانیه‌ای گفت که این نفتکش در حدود ۱۵ کیلومتری شرق شهرک «لیمه» مورد اصابت یک پرتابه نامشخص قرار گرفته و دچار آتش‌سوزی شد. سازمان عملیات دریایی انگلیس با بیان اینکه تحقیقات درباره جزئیات این حادثه ادامه دارد، به دیگر شناور‌های نزدیک این محل هشدار داد که با احتیاط حرکت کنند. منابع رسانه‌ای می‌گویند که این سومین نفتکشی است که طی بیست‌وچهار ساعت اخیر در تنگه هرمز هدف حمله قرار می‌گیرد. دقایقی بعد رسانه عراقی «صابرین‌نیوز» نوشت که نفتکشی که در نزدیکی سواحل عمان مورد حمله قرار گرفت، متعلق به کویت است.