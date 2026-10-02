ترامپ: پرونده ایران را به جانشینم نمیسپارم
رئیسجمهور آمریکا تأکید کرد واشنگتن قصد ندارد پرونده ایران را برای جانشین خود باقی بگذارد و میگوید مأموریت این کشور در ایران ظرف یک روز انجام شد، اما نیروها مدت بیشتری ماندند تا پیروزی کوتاهمدت نباشد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۱۰| |
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به گزارش تابناک، ترامپ گفت: «ما مأموریت خود را در ایران ظرف یک روز به انجام رساندیم و مدتی طولانیتر آنجا ماندیم، زیرا نمیخواستیم پیروزی ما کوتاهمدت باشد.»
او افزود: «ما نمیخواهیم هرجومرج در ایران را برای رئیسجمهور دیگری به ارث بگذاریم که شاید کاری را که ما انجام دادیم، انجام ندهد.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین گفت: «رؤسای جمهور سابق باید مدتها پیش به مسئله ایران رسیدگی میکردند.»
ترامپ در پایان تأکید کرد: «پرونده ایران را برای رئیسجمهور بعدی باقی نخواهیم گذاشت.»
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