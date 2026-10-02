به گزارش تابناک، ترامپ گفت: «ما مأموریت خود را در ایران ظرف یک روز به انجام رساندیم و مدتی طولانی‌تر آنجا ماندیم، زیرا نمی‌خواستیم پیروزی ما کوتاه‌مدت باشد.»

او افزود: «ما نمی‌خواهیم هرج‌ومرج در ایران را برای رئیس‌جمهور دیگری به ارث بگذاریم که شاید کاری را که ما انجام دادیم، انجام ندهد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: «رؤسای جمهور سابق باید مدت‌ها پیش به مسئله ایران رسیدگی می‌کردند.»