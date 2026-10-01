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گزارش وال استریت‌ژورنال از زمان حمله مجدد آمریکا به ایران

ماه نوامبر زمان احتمالی ازسرگیری حملات هوایی آمریکا علیه ایران است. وال‌استریت ژورنال مدعی شد ترامپ انتظار دارد بمباران ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای از سر گرفته شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۷۹
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ترامپ

به گزارش تابناک؛ ماه نوامبر زمان احتمالی ازسرگیری حملات هوایی آمریکا علیه ایران است. 

 وال استریت ژورنال نوشت: آمریکا سومین ناو هواپیمابر و تا ۱۰ هزار نیروی دیگر را به خاورمیانه اعزام می‌کند. این استقرار نیرو‌ها در حالی انجام می‌شود که ترامپ در حال بررسی ازسرگیری بمباران ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است.

به گزارش انتخاب، پنتاگون در حال اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر و همچنین کشتی‌های بیشتری از تفنگداران دریایی آمریکا به خاورمیانه است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این اقدام ۹ تا ۱۰ هزار نیروی نظامی دیگر را به منطقه اضافه خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در حال بررسی ازسرگیری حملات علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای است.

مقام‌های آمریکایی گفتند این کشتی‌ها، جنگنده‌ها، تفنگداران دریایی و ملوانان تا پایان ماه نوامبر به منطقه خواهند رسید.

وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که ترامپ اخیراً به دستیاران خود گفته انتظار دارد در همان ماه، یعنی نوامبر، بمباران ایران را از سر بگیرد.

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برچسب ها
دونالد ترامپ وال استریت ژورنال حملات آمریکا بمباران ایران
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tabnak.ir/005rOJ