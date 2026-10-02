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عصبانیت صداوسیما از بازگشت هنرمندان به ایران

صداوسیما از «بازگشت بدون هزینه» هنرمندانی مانند محسن نامجو، بیژن مرتضوی و فاطمه معتمدآریا انتقاد کرد و خواستار رسیدگی قضایی به مواضع گذشته آنان شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۰۹
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عصبانیت صداوسیما از بازگشت هنرمندان به کشور

به گزارش تابناک؛ در پی بازگشت شماری از هنرمندان، از جمله محسن نامجو، بیژن مرتضوی و فاطمه معتمدآریا، به ایران پس از سال‌ها دوری از وطن، صداوسیما در گزارشی از «بازگشت بدون هزینه» آنان ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به مواضع و فعالیت‌های گذشته این هنرمندان شد.

در این گزارش، با اشاره به مطالب و پست‌های منتشرشده از سوی این هنرمندان در سال‌های گذشته علیه برخی مواضع جمهوری اسلامی، گزارشگر صداوسیما این پرسش را مطرح کرده است که تکلیف تبلیغات و اظهارنظرهای پیشین آنان پس از بازگشت به کشور چه خواهد شد و آیا این موارد باید مورد رسیدگی قرار گیرند و افراد بابت آن «هزینه» بدهند؛ تعبیری که در این گزارش به‌طور تلویحی به معنای زندان خوانده شده است.

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صدا و سیما بیژن مرتضوی فاطمه معتمدآریا محسن نامجو
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