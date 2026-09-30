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بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم

بیژن مرتضوی با انتشار یک لایو در اینستاگرام، از فرودگاه امام خمینی(ره) خبر بازگشت خود به ایران را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۲۰
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5939 بازدید
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بیژن مرتضوی به ایران برگشت؛ تکذیب دو روز پیش حالا چه شد؟

 
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، بیژن مرتضوی طی روزهای گذشته و در واکنش به اخبار منتشرشده درباره حضورش در تهران، با انتشار پیامی تصویری در صفحه شخصی خود اعلام کرده بود که در ایران حضور ندارد و گفته بود هر زمان به کشور بازگردد، تصاویر حضورش را منتشر خواهد کرد.
 
حالا این خواننده با انتشار لایو و تصاویر ویدئویی از فرودگاه امام خمینی(ره)، بازگشت خود به ایران را تأیید کرده است. نرگس (نیلا) فرخی، همسر مرتضوی، نیز با انتشار تصاویری از او در فرودگاه، خبر ورود وی به کشور را اعلام کرد.
 
تعداد بازدید : 674
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بازگشت مرتضوی در ادامه حضور خوانندگان خارج از کشور

 
بازگشت بیژن مرتضوی در شرایطی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر خبر بازگشت برخی هنرمندان و خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور نیز منتشر شده است.
 
در خردادماه امسال، خبرهایی درباره بازگشت «قیصر» (بینش بلور)، خواننده موسیقی پاپ و از خوانندگان سابق لس‌آنجلس، مطرح شد. همچنین محسن نامجو، خواننده و آهنگساز موسیقی تلفیقی و راک که سال‌ها پیش به آمریکا مهاجرت کرده بود، پنجم شهریورماه پس از حدود ۲۰ سال به ایران بازگشت.
 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز چهارم شهریورماه در گفت‌وگویی درباره بازگشت خوانندگان خارج از کشور که تمایل به بازگشت دارند، با اشاره به تحولات پس از جنگ ۱۲روزه، از شکل‌گیری نگاه مثبت‌تر نسبت به ایرانیان خارج از کشور سخن گفت. او همچنین به تصویب «قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور» در مجلس اشاره کرد.
 
بیشتر بخوانید: اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  
بازگشت محسن نامجو به ایران پس از حدود ۲۰ سال

 

قطعه‌ای برای کودکان میناب

 
مرتضوی طی روزهای گذشته نیز با انتشار ویدئویی از ساخت قطعه‌ای برای کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب خبر داده بود. او در این ویدئو گفت: «این روزها بسیار قضاوت شدم اما ترجیح دادم سکوت کنم. در میان همه این حرف‌ها، یک چیز برای من تغییر نمی‌کند؛ دلم با آدم‌هایی است که درد کشیدند، دلم با کسانی است که صدایشان دیگر شنیده نمی‌شود.»
 
مرتضوی درباره قطعه جدید خود توضیح داده است که شعر آن را بابک صحرایی سروده و این اثر را به یاد کودکان میناب و جان‌باختگان راه وطن ساخته است.
 
او همچنین نوشته بود: «نه جنگ، نه نفرت؛ کودکان حق زندگی دارند.» 
 
با وجود تأیید بازگشت مرتضوی، هنوز جزئیات دقیقی درباره برنامه‌های او پس از ورود به ایران و نحوه ادامه فعالیت‌های هنری‌اش منتشر نشده است.
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بیژن مرتضوی لایو اینستاگرام فرودگاه امام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
5
19
پاسخ
بدون اهمیت...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
3
10
پاسخ
مریضع؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
2
10
پاسخ
فیلتر شکن از کجا اورده هنوز نرسیده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
5
15
پاسخ
خدا را شکر
وضع داغون مملکت (اقتصاد، فرهنگ و...) لنگ بیژن مرتضوی و بقیه این مطربهاست که سالها خوشنشین لس انجلس بودن و الان دلشون واسه تجریش گردی و کباب کوبیده تنگ شده!!! واقعا مسخره است...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
11
13
پاسخ
آیا ورود یک مطرب به مملکت می تواند مهم و مفید باشد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
6
11
پاسخ
همکاری با صداوسیما در اولویت باشد بعدش کنسرت های پرشور و شاد و تمام قد ایرانی
امیر مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
6
13
پاسخ
بیژن مرتضوی کی هست ؟ مردم دارن تو گرونی دست و پا میزنن
بیژن مرتضوی راه انداختین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
2
3
پاسخ
خب راست گفته اونموقع ایران نبود
الان اومده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
2
8
پاسخ
بله ،عیبی نداره ،یواشکی یواشکی همه چیز داره عیان میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
12
6
پاسخ
خیلی خوش اومدی به امید بازگشت همه هنرمندان مخصوصا بهروز وثوقی ، معین داریوش و ..
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