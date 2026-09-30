پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم میآید؟
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، بازگشت فاطمه معتمدآریا به ایران، با بازگشت محسن نامجو متفاوت بود. معتمدآریا برخلاف نامجو مواضع ساختارشکنانه وسیع و فعالیت تبلیغی گسترده نداشت و صرفاً حجابش را برداشته بود که ظاهراً در بازگشت به ایران نیز حجاب نگذاشته است. بنابراین بازگشتش با حساسیت زیادی مواجه نبود، هرچند حضورش در پروژههای سینمایی به ویژه آثاری که با پروانه ساخت تولید میشوند، ناظر بر فرآیندهای دیگری است که قاعدتاً در جای خودش پیگیری میشود.
حالا خبرنگار تابناک مطلع شده، برخی دیگر از چهرههای سینمایی به ویژه بازیگرانی که با جنگ طلبان همراهی نکردهاند و یا در مقطع جنگ ایران با دشمن آمریکا و اسرائیلی، علیه تهاجم به ایران موضع گیری کردهاند، تمایل به بازگشت به ایران دارند و بستر برای بازگشت شماری از آنها بدون برخورد جدی فراهم است. شنیدههای خبرنگار تابناک حکایت از آن دارد که فریبرز عرب نیا یکی از بازیگرانی است که بحث بازگشتش به ایران جدی است و حتی برخی منابع از بازگشتش به ایران خبر میدهند اما تابناک تا این لحظه مستقلاً نمیتواند این موضوع را تایید کند.
همچنین شواهدی از احتمال بازگشت گلشیفته فراهانی به ایران، نه برای اقامت بلکه برای سفر مطرح است که به زعم برخی ناظران پس از مواضع قاطع گلشیفته علیه حمله به ایران و بمباران غیرنظامیان در تلویزیون فرانسه و دیگر رسانههای خارجی، این شرایط بهتر شده است؛ هرچند برخی اعتقاد گلشیفته احتمال در نهایت به ایران نخواهد آمد و همچنان خانوادهاش به ملاقات او خواهند رفت.
بیشتر بخوانید:
چرا عربنیا مجبور شد قید سینما را بزند و از صفر شروع کند؟
فاطمه معتمدآریا به ایران بازگشت+عکس
یک منبع آگاه به تابناک گفت: اکثر بازیگران مشکل جدی در مسیر بازگشت به ایران ندارند و فقط چند نفر که رسماً در کمپین تحریم حداکثری و حمله به ایران مشارکت داشتند و همچنان نیز چنین مواضع دارند و عمدتاً چند بازیگر مرد سینمای ایران را شامل میشوند، باید در صورت بازگشت به ایران پاسخهای اقدامات ضدملیشان باشند و آن چند نفر نیز که متوجه تبعات سنگین کارهایشان هستند، بعید است به ایران بازگردند و از گذشته خود توبه کنند.
با این اوصاف به نظر میرسد موج بازگشت چهرهها همچنان تداوم داشته باشد و به خصوص در حوزه سینما شاهد بازگشت چهرههای دیگری باشیم که دوست دارند در ایران ادامه دهند. آخرین اطلاعات درباره بازگشت هنرمندان و چهرهها به ایران را در تابناک پیگیری کنید.