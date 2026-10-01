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ادعای جنجالی درباره نقشه نتانیاهو علیه ایران

منبع آگاه: برنامۀ نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات، کشاندن ترامپ به یک مهلکۀ جدید با ایران است.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۹۱
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نتانیاهو

 

به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه منطقه‌ای در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی گفت: سناریوی مضحک ربایش هواپیما به مقصد سرزمین‌های اشغالی از مبدأ امارات و فرود آمدن در عربستان در حالی روز چهارشنبه اجرایی شد که ۳ روز قبل از آن، نتانیاهو با همراهی چند مقام ارشد امنیتی و نظامی خود به امارات سفر کرد و این پروژه در آنجا بحث و نهایی شد.

در آن سفر علاوه‌بر موظف شدن امارات به نقش‌آفرینی در پروژه‌های منطقه‌ای رژیم صهیونیستی، مذاکرات چند جانبه‌ای با حضور مقام‌های چند کشور عربی دیگر برای طراحی یک عملیات پرچم دروغین و انتساب آن به ایران برگزار شد.

هدف از این عملیات وادار کردن ترامپ به مهلکه و دور جدیدی از جنگ با ایران است چرا که نتانیاهو به شدت نگران است در صورت برگزاری انتخابات کنست در شرایط کنونی، ائتلاف او قادر به کسب اکثریت و تشکیل دولت نخواهد بود و در این صورت، با برکناری از نخست‌وزیری، باید ادامه حیات سیاسی خود را پشت میله‌های زندان طی کند.

نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی امیدوار است با تسلطی که بر کاخ سفید و شخص ترامپ دارد بتواند بار دیگر او را وارد یک جنگ گسترده کند و از سلاح، اقتصاد و اعتبار رو به افول آمریکا همچنان برای ترمیم وضعیت بغرنج سیاسی خود استفاده کند.

در ایران، با رصد کامل تحرکات دشمن آمریکایی و صهیونیستی و سناریوخوانی از احتمال حماقت جدید به بهانه پروژه مضحک نتانیاهو در ربایش از قبل طراحی شده هواپیما، این آمادگی وجود دارد که در صورت هر گونه شرارت دشمن، ضربات سخت و ویران کننده به‌گونه‌ای به رژیم صهیونیستی و آمریکا وارد خواهد شد که از پرچم دروغین و بازی جعلی خود پشیمان شوند.

منبع: فارس

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نتانیاهو ترامپ جنگ ربایش هواپیما
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