تکذیب ادعای بلومبرگ درباره ورود بارزسان آژانس
یک منبع آگاه ادعای بلومبرگ درباره ورود بازرسان آژانس به تأسیسات هستهای ایران را رد کرد و آن را «کذب» دانست.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۸۹| |
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به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه اعلام کرد: ادعای بلومبرگ دربارۀ پیشنهاد ایران به طرف آمریکایی دربارۀ ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی کذب است.
پیش از این بلومبرگ مدعی شده بود عراقچی پیشنهاد داده است در ازای کاهش تحریمها، امکان بازگشت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای آسیبدیده ایران فراهم شود.
منبع: فارس
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