تکذیب ادعای بلومبرگ درباره ورود بارزسان آژانس

یک منبع آگاه ادعای بلومبرگ درباره ورود بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کرد و آن را «کذب» دانست.