En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تکذیب ادعای بلومبرگ درباره ورود بارزسان آژانس

یک منبع آگاه ادعای بلومبرگ درباره ورود بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران را رد کرد و آن را «کذب» دانست.
کد خبر: ۱۳۹۶۸۸۹
| |
2 بازدید
ماموران آژانس

به گزارش تابناک؛ یک منبع آگاه اعلام کرد: ادعای بلومبرگ دربارۀ پیشنهاد ایران به طرف آمریکایی دربارۀ ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی کذب است.

پیش از این بلومبرگ مدعی شده بود عراقچی پیشنهاد داده است در ازای کاهش تحریم‌ها، امکان بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده ایران فراهم شود. 

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
بلومبرگ بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی عباس عراقچی کاهش تحریم
قفل امنیتی شاپرک باطل شد؛ ماجرا چیست؟!
محمود دولت‌آبادی در جمع شانس‌های نوبل ادبیات ۲۰۲۶/ از «کلیدر» تا کتابخانه نوبل
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیشنهاد عراقچی برای بازگشت بازرسان آژانس به ایران
واکنش کنایه آمیز عراقچی به ادعای نخست وزیر انگلیس
واکنش به ادعای وبگاه آمریکایی درباره هیات ایرانی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۴۳ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۸ نظر)
بیژن مرتضوی به ایران برگشت/ آهنگساز معروف چند روز بعد از تکذیب جنجالی در فرودگاه امام خمینی(ره) + فیلم  (۷۶ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۷۱ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۶ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
قیمت دلار امروز چهارشنبه ۸ مهرماه/ تصمیم مهم بانک مرکزی؛ آغاز فروش یک میلیارد دلار از امروز  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rOT
tabnak.ir/005rOT