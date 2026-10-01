افزایش قوای دریایی آمریکا در منطقه؛ احتمال شروع جنگ با ایران؟
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، همزمان با مطرحشدن احتمال ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران پس از انتخابات میاندورهای ۳ نوامبر، پنتاگون در حال تقویت قابلتوجه نیروهای دریایی خود در خاورمیانه است.
والاستریت ژورنال گزارش داده که ترامپ به دستیاران خود گفته انتظار دارد بمباران ایران پس از انتخابات از سر گرفته شود؛ موضوعی که ترامپ نیز در مصاحبه با «تایم» احتمال آن را رد نکرده است.
ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه
مهمترین تحول، حرکت ناو هواپیمابر یواساس تئودور روزولت در ۲۷ سپتامبر از سندیگو به سمت منطقه است. این ناو پرچمدار «گروه رزمی ناو هواپیمابر ۹» است و به همراه رزمناو یواساس چوسین و یگان هوایی خود حرکت کرده است.
انتظار میرود این گروه در نهایت وارد حوزه مسئولیت سنتکام شود و احتمالاً جایگزین یواساس جورج واشنگتن شود.
در حال حاضر یواساس جورج واشنگتن در دریای عرب فعالیت میکند و به همراه بال هوایی ناوگان پنجم و ناوشکن یواساس شوپ در عملیات آمریکا در منطقه حضور دارد.
همچنین ناو یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش در منطقه حضور دارد. این ناو با گروه رزمی خود و ناوشکنهای یواساس دونالد کوک و یواساس راس فعالیت میکند.
در نتیجه، با ورود ناو تئودور روزولت، در صورت باقیماندن ناو جورج واشنگتن در منطقه، امکان حضور همزمان سه گروه رزمی ناو هواپیمابر آمریکا وجود خواهد داشت.
البته برخی گزارشها حاکی از آن است مأموریت ناو تئودور روزولت احتمالاً با هدف جایگزینی جورج واشنگتن نیز مرتبط است؛ بنابراین حضور همزمان سه ناو برای مدت طولانی قطعی نیست.
ورود گروه آبیخاکی مکین آیلند
تحرک مهم دیگر مربوط به ناو تهاجمی آبیخاکی یواساس مکین آیلند است که به همراه یواساس جان پی. مورثا و یواساس انکوریج به سمت خاورمیانه حرکت کردهاند.
این سه شناور گروه «آماده عملیات آبیخاکی مکین آیلند» را تشکیل میدهند و تفنگداران دریایی آمریکا نیز همراه آنها اعزام شدهاند. بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، مجموع نیروهای موجود در این اعزام حدود ۷ هزار ملوان و ۲ هزار تفنگدار دریایی است.
در کنار آنها، یواساس باکسر نیز در دریای عرب حضور دارد و همراه با یواساس کامستاک و یواساس پورتلند گروه آبیخاکی «باکسر» را تشکیل میدهد. این گروه تفنگداران دریایی واحد اعزامی یازدهم را نیز در خود دارد.
بر این اساس موضوع صرفاً اعزام یک ناو هواپیمابر نیست و آمریکا همزمان در حال تقویت توان هوایی دریایی، موشکی، دفاعی و آبیخاکی خود در منطقه است.
اهمیت زمانبندی
نکته قابل توجه، همزمانی این تحرکات نظامی با تحولات سیاسی است. والاستریت ژورنال از احتمال ازسرگیری بمباران ایران پس از انتخابات ۳ نوامبر خبر داده و همزمان آمریکا در حال اعزام ناو تئودور روزولت و گروه مکین آیلند است.
آسوشیتدپرس نیز بر اساس اظهارات یک مقام آمریکایی گزارش داده که در صورت ادامه برنامه فعلی، ممکن است سه ناو هواپیمابر آمریکا از اواخر اکتبر در منطقه حضور داشته باشند.
این موضوع از نظر نظامی مهم است، زیرا در صورت تصمیم سیاسی برای انجام عملیات جدید، بخش قابل توجهی از نیرو و تجهیزات از قبل در منطقه یا در مسیر منطقه قرار گرفتهاند. به بیان دیگر، آمریکا در حال افزایش آمادگی و گزینههای عملیاتی خود است.
با این وجود این آمادهسازی نظامی به معنای تصمیم قطعی برای حمله نیست. اعزام ناوهای هواپیمابر و گروههای آبیخاکی میتواند برای مأموریتهای مختلف، از بازدارندگی و حفاظت از نیروهای آمریکایی و کشتیرانی گرفته تا عملیات تهاجمی، مورد استفاده قرار گیرد.